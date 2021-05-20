«Виктория» из Смолевичей выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд

За золотые медали турнира команда из Минской области сразилась в серии до трех побед с представительницами ХК «Минск». В двух поединках будущие чемпионки страны обыграли соперниц с одинаковым счетом 2:1. Судьба третьего матча после ничьей 2:2 в основное время завершилась в серии буллитов. Ее со счетом 2:0 выиграли смолевичские хоккеистки, обеспечившие себе золото турнира. У минчанок серебро. Бронзу выиграл гродненский «Ритм».