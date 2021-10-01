Брестский «Строитель» одержал победу в стартовом матче Кубка клубных команд Европы «Трофи 1»

Подопечные Игоря Литовченко, выступающие в группе В, обыграли польскую команду «Поможанин» из Торуни со счетом 3:2.

Белорусская команда первой открыла счет, на 8-й минуте после розыгрыша штрафного углового удара отличился Артур Кодрян. Поляки не стушевались и ответили двумя результативными атаками. На 13-й минуте усилия партнеров завершил Кристиан Маковский, а на 42-й минуте матча отличился Давид Михал.

Брестчане смогли изменить ход неудачно складывавшегося поединка. В заключительной четверти матча Артур Кодрян со штрафного углового сравнял счет (50-я минута), а затем Иван Киселевич (55-я минута) установил окончательный счет встречи.

Завтра, 2 октября, «Строителю» предстоит второй матч групповой стадии турнира против венского «Поста».

В группе А играют французский «Монруж», украинский ОКС-ШВСМ из Винницы и швейцарский «Роттвайс» (Веттинген).