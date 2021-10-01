Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Барыс
31
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Нефтехимик
51
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
Ак Барс
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сибирь
13
Хоккей. КХЛ
2.10
Адмирал
Торпедо
Хоккей. КХЛ
2.10
Амур
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
19:17 (мск), источник: БЕЛТА

Брестский «Строитель» одержал победу в стартовом матче Кубка клубных команд Европы «Трофи 1»

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский «Строитель» одержали победу в стартовом матче Кубка клубных команд Европы «Трофи 1» по хоккею на траве. Турнир проходит в Вене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Подопечные Игоря Литовченко, выступающие в группе В, обыграли польскую команду «Поможанин» из Торуни со счетом 3:2.

Белорусская команда первой открыла счет, на 8-й минуте после розыгрыша штрафного углового удара отличился Артур Кодрян. Поляки не стушевались и ответили двумя результативными атаками. На 13-й минуте усилия партнеров завершил Кристиан Маковский, а на 42-й минуте матча отличился Давид Михал.

Брестчане смогли изменить ход неудачно складывавшегося поединка. В заключительной четверти матча Артур Кодрян со штрафного углового сравнял счет (50-я минута), а затем Иван Киселевич (55-я минута) установил окончательный счет встречи.

Завтра, 2 октября, «Строителю» предстоит второй матч групповой стадии турнира против венского «Поста».

В группе А играют французский «Монруж», украинский ОКС-ШВСМ из Винницы и швейцарский «Роттвайс» (Веттинген).

Согласно регламенту турнира, команды, занявшие по итогам матчей стартового этапа турнира первые места в своих группах, сыграют в финале, назначенном на 3 октября. В этот же день, вторые команды в тройках оспорят бронзу. Дружинам, остановившимся на третьих позициях, предстоит утешительный матч за 5−6 места.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
Юрий Борзаковский ушел с поста главного тренера сборной России
«Ак Барс» победил ЦСКА в центральном матче дня в КХЛ
«Барселона» заявила о рекордных расходах клуба
FIS решила изменить правила после скандалов с Большуновым
Матчи футбольной лиги США отменены из-за секс-скандала
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Винер-Усманова назвала Далалояна идиотом из-за слов про Авериных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь