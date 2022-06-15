«Виктория» сравняла счет в серии за золото женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Сегодня во второй встрече в Гродно действующие чемпионки страны одолели в серии послематчевых буллитов местный «Ритм» — 4:3 (игровое время — 2:2). Вчера гродненская команда победила с сухим счетом 3:0. Две следующие встречи состоятся 19 и 20 июня в Смолевичах. В серии за бронзовые награды ХК «Минск» дважды уверенно переиграл на своем поле барановичский клуб «Текстильщик-БарГУ» — 3:1 и 5:0. Третий поединок пройдет 19 июня в Барановичах.

В золотой серии мужского первенства пока паритет. В первой игре чемпион страны ХК «Минск» выиграл у брестского «Строителя» с результатом 5:3, а потом гости взяли реванш — 2:1. Теперь соперники встретятся в Бресте 16 и 17 июня. В полуфиналах «Минск» дважды разгромил СДЮШОР «Брестжилстрой» — 14:0 и 8:0, а «Строитель» был сильнее соперников из клуба «Гроднооблспорт» — 17:1 и 5:0.

В серии за бронзовые награды гродненские спортсмены дважды обыграли брестчан на своей площадке — 2:0 и 6:0. Следующий матч пройдет в Бресте 16 июня.

С 1996 по 2013 год чемпионом Беларуси становился «Строитель», а с 2014-го золото неизменно выигрывает только ХК «Минск».