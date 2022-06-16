«Строитель» вышел вперед в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Сегодня в третьей встрече брестчане выиграли на своей площадке у действующего чемпиона страны ХК «Минск» со счетом 3:2. До этого соперники обменялись победами на поле в столичном парке имени Горького: сначала минчане выиграли с результатом 5:3, а потом «Строитель» взял реванш — 2:1. Завтра соперники вновь встретятся в Бресте, и если хозяева победят, то станут чемпионами после девятилетнего перерыва. В полуфиналах «Минск» дважды разгромил СДЮШОР «Брестжилстрой» — 14:0 и 8:0, а «Строитель» был сильнее соперников из клуба «Гроднооблспорт» — 17:1 и 5:0.

В серии за 3-е место гродненские спортсмены трижды обыграли брестчан — 2:0, 6:0 и 3:0 и стали обладателями бронзовых медалей.

С 1996 по 2013 год чемпионом Беларуси становился «Строитель», а с 2014-го золото неизменно выигрывает только ХК «Минск».

В борьбе за золото женского первенства счет пока равный. В первой встрече в Гродно местный «Ритм» выиграл у действующего чемпиона смолевичской «Виктории» с сухим счетом 3:0, а потом гостьи победили в серии послематчевых буллитов — 4:3 (игровое время — 2:2). Две следующие встречи состоятся 19 и 20 июня в Смолевичах. В серии за бронзовые награды ХК «Минск» дважды уверенно переиграл на своем поле барановичский клуб «Текстильщик-БарГУ» — 3:1 и 5:0. Третий поединок пройдет 19 июня в Барановичах.