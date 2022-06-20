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20 июня, источник: БЕЛТА

Спортсменки «Ритма» стали чемпионками Беларуси по хоккею на траве

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки гродненского «Ритма» завоевали золотые медали женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве, отобрав титул у смолевичской «Виктории», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертом поединке финальной серии гродненские хоккеистки обыграли соперниц в Смолевичах со счетом 2:1. До этого в Гродно «Ритм» выиграл у «Виктории» с сухим счетом 3:0, а потом гостьи победили в серии послематчевых буллитов — 4:3 (игровое время — 2:2). Затем в Смолевичах успеха вновь добились гродненчанки — 3:2 и 2:1.

В серии за бронзовые награды ХК «Минск» трижды уверенно переиграл барановичский клуб «Текстильщик-БарГУ» — 3:1, 5:0 и 3:0.

Победитель мужского первенства определится завтра на поле в столичном парке имени Горького. В пятом, решающем поединке золотой серии ХК «Минск» встретится с брестским «Строителем». Там же прошли два стартовых матча за золото — в первой игре минчане выиграли с результатом 5:3, а потом «Строитель» взял реванш — 2:1. В Бресте соперники также обменялись победами — хозяева выиграли 3:2, а гости взяли верх с результатом 5:4.

В серии за 3-е место «Гроднооблспорт» переиграл СДЮШОР «Брестжилстрой» — 2:0, 6:0 и 3:0 и завоевал бронзовые медали.

С 1996 по 2013 год чемпионом Беларуси становился «Строитель», а с 2014-го золото неизменно выигрывает только ХК «Минск».

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