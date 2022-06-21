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21 июня, источник: БЕЛТА

Спортсмены «Минска» в девятый раз выиграли чемпионат Беларуси по хоккею на траве

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» в девятый раз подряд стали чемпионами Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в решающем поединке за золотые медали минчане разгромили на своем поле брестского «Строителя» со счетом 7:2. В этой игре в составе победителей трижды отличился Владислав Белоусов. До этого соперники одержали по две виктории, обменявшись победами в Минске и Бресте. В серии за 3-е место «Гроднооблспорт» переиграл СДЮШОР «Брестжилстрой» — 2:0, 6:0 и 3:0 и завоевал бронзовые медали.

С 1996 по 2013 год чемпионом Беларуси становился «Строитель», а с 2014-го золото неизменно выигрывает только ХК «Минск».

У женщин чемпионский титул завоевали хоккеистки гродненского «Ритма», которые победили в финальной серии «Викторию» из Смолевичей. Обладательницами бронзы стали спортсменки ХК «Минск», взявшие верх над барановичским клубом «Текстильщик-БарГУ» — 3:1, 5:0, 3:0.

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