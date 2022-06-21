Спортсмены «Минска» в девятый раз выиграли чемпионат Беларуси по хоккею на траве

Сегодня в решающем поединке за золотые медали минчане разгромили на своем поле брестского «Строителя» со счетом 7:2. В этой игре в составе победителей трижды отличился Владислав Белоусов. До этого соперники одержали по две виктории, обменявшись победами в Минске и Бресте. В серии за 3-е место «Гроднооблспорт» переиграл СДЮШОР «Брестжилстрой» — 2:0, 6:0 и 3:0 и завоевал бронзовые медали.