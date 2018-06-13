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13 июня, источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» расторг контракт с 21-летним защитником Володиным

21-летний защитник Александр Володин и «Нефтехимик» расторгли контракт по соглашению сторон, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне игрок обороны выступал за клуб МХЛ «Реактор». В составе нижнекамской команды Володин провёл 49 матчей регулярного чемпионата, сделав три результативные передачи и набрав 85 минут штрафа при показателе полезности «-6». В плей-офф он сыграл в семи матчах, не отметился баллами за результативность и набрал четыре минуты штрафного времени при показателе полезности «-2».

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