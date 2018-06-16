Базовый, но не всемогущий: как СКА стал ближе к народу

Источник: РИА "Новости"

В питерском СКА в нынешнее межсезонье происходят серьёзные перемены. Сменился тренерский штаб, уходят лидеры, идут разговоры о сокращении бюджета. Проект всемогущего суперклуба, созданный под ОИ-2018, после окончания олимпийского сезона и поражения питерцев от ЦСКА в финале Западной конференции, потерял былой лоск, и новый СКА уже не создаёт ощущения тотального превосходства над другими командами КХЛ. По крайней мере, на данный момент.

При этом барские замашки питерцев не ушли в одночасье. Новый главный тренер СКА Илья Воробьёв — рулевой национальной команды, в его тренерский штаб вошли Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов, которые могли спокойно работать самостоятельно в других командах, а несколько трансферных сделок напоминают прежний клуб из Санкт-Петербурга. Из «Амура» после успешного сезона выдернуты Алексей Бывальцев и Олег Ли, «Трактор» на СКА сменил блеснувший в плей-офф Алексей Кручинин.

Но эти действия напоминают былой СКА скорее по форме, чем по содержанию. Приход из ниоткуда Ильи Воробьёва не сравнить с назначением Олега Знарка два года назад, когда наставника сначала вынудили уйти из «Динамо» под предлогом невозможности совмещения постов, а затем назначили главным в Санкт-Петербурге, кардинально поменяв отношение к освобождённому тренеру сборной. Не предъявлять же сейчас всерьёз питерцам за то, что они вмешались в устные договорённости Воробьёва с «Авангардом».

А подписания Бывальцева и Кручинина, которых пока трудно представить новыми лидерами СКА, не идут ни в какое сравнение с натуральными кражами игроков из прошлых сезонов. Обмен Владимира Тарасенко из «Сибири», покупка прав на Вячеслава Войнова у «Трактора» и Сергея Калинина у «Авангарда», переход посреди чемпионата Артёма Зуба из «Амура» под предлогом интересов сборной, увод у «Локомотива» Владислава Гаврикова — эти сделки СКА останутся в истории КХЛ в качестве примеров бесцеремонного отношения самого богатого клуба лиги к другим командам и регламенту чемпионата.



Этим летом трансферы СКА обмельчали, а по-настоящему крупную рыбу питерцам поймать не удалось. В Омске остаётся лучший бомбардир «Авангарда» и потенциальная звезда КХЛ Илья Михеев, юный талант Виталий Кравцов продолжит играть за «Трактор», а один из самых ярких российских хоккеистов нашего чемпионата Дмитрий Кагарлицкий из «Северстали» перешёл в московское «Динамо». Всех троих СКА очень хотел видеть в своём составе, но клубы КХЛ, похоже, научились давать отпор питерскому монстру. Как же такое стало возможно в нынешних реалиях?

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Из СКА ушёл главный проситель

Пожалуй, главная причина — уход из СКА и сборной России Олега Знарка. И дело даже не в том, что его сменщик Илья Воробьёв — более интеллигентный и воспитанный человек, уважающий своих коллег из хоккейного мира. Просто Знарок, бывший главной фигурой российского хоккея в преддверии Олимпиады в Корее, привык работать с лучшими хоккеистами и настойчиво просил руководство СКА, чтобы нужный ему игрок непременно оказывался под его крылом. Так было проще и удобнее, как в плане подготовки сборной России к турниру, так и для достижения целей СКА в чемпионате КХЛ.

И к Знарку прислушивались, шли на поводу его мнения, ведь у человека, с которого в первую очередь собирались спрашивать за результат в Пхёнчхане, не могло быть никаких проблем. Чего стоит «хочу» Знарка, можно было убедиться на примере с Вадимом Шипачёвым. Когда стало понятно, что российский форвард возвращается из «Вегаса» в Россию, президент питерцев Геннадий Тимченко чётко дал понять, что в СКА его обратно не ждут. Мол, Шипачёв некрасиво поступил с клубом и предпочёл игре на Олимпиаде выступление в НХЛ. Но Знарок настоял на трансфере Вадима в СКА, и Тимченко вынужден был переменить своё мнение.

Нетрудно представить, что если бы Знарок остался в СКА, то он бы непременно пожелал вновь собрать сильнейших российских игроков в одной команде. Вряд ли бы мимо Санкт-Петербурга проскочил Кагарлицкий, а руководству «Трактора» было бы невероятно трудно убедить СКА, что Кравцову полезнее будет провести ближайший год в Челябинске.

Но Знарок больше не фигура номер один в нашем хоккее, и другие команды явно вздохнули с облегчением. Теперь вероятность кражи хоккеиста в интересах сборной существенно снизилась, как и влияние главного тренера СКА на руководство. Илья Воробьёв, возглавив сборную, сказал, что будет рассматривать игроков из всех команд. Будем надеяться, что Илья Петрович понимает важность здоровой конкуренции в клубном чемпионате для национальной сборной и в своей работе будет придерживаться честных принципов.

Идея базового клуба потеряла актуальность

Впрочем, заманить хоккеистов в СКА под предлогом игры за сборную на престижном турнире теперь гораздо тяжелее, чем в предыдущие несколько лет.



Олимпиада прошла, до следующей четыре года, и в Пекин, возможно, НХЛ отпустит своих игроков. Поэтому обременять себя долгосрочными контрактами с питерцами пока решаются только проверенные бойцы ещё «знарковской» банды — Сергей Плотников, Антон Белов, Динар Хафизуллин, Илья Каблуков. Аналогичные соглашения защитников Василия Токранова и Ярослава Дыбленко можно объяснить тем, что особых притязаний на выступление в НХЛ у этих хоккеистов нет (или уже нет, как в случае с Дыбленко), а обеспечить четырёхлетнюю стабильность в КХЛ никто, кроме СКА не в состоянии.

Но опять же, разве два защитника-домоседа Токранов и Дыбленко могут считаться будущими звёздами СКА и российского хоккея? Куда привычнее для прежних питерцев было бы увести у «Автомобилиста» Никиту Трямкина, или заставить передумать ехать в НХЛ Илью Любушкина. Но первый остался в Екатеринбурге и рассчитывает вернуться в «Ванкувер», а второй уехал в безнадёжную, но энхаэловскую «Аризону». И у СКА теперь нет ключевого аргумента в борьбе за перспективную российскую молодёжь.

Поэтому и не хочет никуда уезжать из «Авангарда» Илья Михеев, ведь в Омске он будет в центре внимания и получит гарантированное лидерское время на льду. Поэтому Виталий Кравцов предпочёл провести последний перед отъездом в НХЛ год в «Тракторе», где раскрытию его таланта не будет мешать сумасшедшая конкуренция и ротация.

СКА — по-прежнему базовый клуб российской сборной, но эта идея (как минимум спорная с самого начала) сейчас неактуальна. Для лучших российских игроков сейчас гораздо важнее саморазвитие, и если они преуспеют в этом, то дорога на главный старт четырёхлетия им и так будет открыта, особенно если НХЛ пересмотрит своё отношение к Олимпиаде. А чтобы прогрессировать, совсем необязательно собираться всем в одной команде, убивая конкурентную борьбу в зародыше.



С завершением олимпийского цикла СКА лишился главного козыря при комплектовании состава, отсутствие дополнительной мотивации в виде «место в сборной в подарок» уравняло шансы клубов КХЛ в борьбе за хоккеистов. И это сделает наш чемпионат только лучше.

СКА учится экономить?

При всём при этом СКА мог решить многие вопросы финансово. Завалить деньгами «Авангард» и «Трактор» при выкупе Михеева и Кравцова, предложить парням баснословные контракты, которые они бы не увидели в Омске и Челябинске. Уж тем более мог бы дать Кагарлицкому больше, чем в «Динамо». Но, похоже, в Санкт-Петербурге тоже стали считать деньги, да и слова главы КХЛ Дмитрия Чернышенко о потолке зарплат через пару сезонов позволяют надеяться, что вскоре все в лиге будут играть по одним правилам.



Питерцы серьёзно потратились на четырёхлетние контракты сборников, продлили отнюдь недешёвого Павла Дацюка, а пустующая легионерская вакансия намекает на то, что СКА ждёт 1 июля, чтобы подписать сильного иностранца в атаку с опытом игры в НХЛ. Поэтому тратить большие деньги на приятное, но необязательное пополнение состава в Санкт-Петербурге сейчас не готовы.