Базовый, но не всемогущий: как СКА стал ближе к народу
И теперь не может по мановению волшебной палочки подписать любого хоккеиста.
И теперь не может по мановению волшебной палочки подписать любого хоккеиста.
В питерском СКА в нынешнее межсезонье происходят серьёзные перемены. Сменился тренерский штаб, уходят лидеры, идут разговоры о сокращении бюджета. Проект всемогущего суперклуба, созданный под ОИ-2018, после окончания олимпийского сезона и поражения питерцев от ЦСКА в финале Западной конференции, потерял былой лоск, и новый СКА уже не создаёт ощущения тотального превосходства над другими командами КХЛ. По крайней мере, на данный момент.
При этом барские замашки питерцев не ушли в одночасье. Новый главный тренер СКА Илья Воробьёв — рулевой национальной команды, в его тренерский штаб вошли Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов, которые могли спокойно работать самостоятельно в других командах, а несколько трансферных сделок напоминают прежний клуб из
А подписания Бывальцева и Кручинина, которых пока трудно представить новыми лидерами СКА, не идут ни в какое сравнение с натуральными кражами игроков из прошлых сезонов. Обмен Владимира Тарасенко из «Сибири», покупка прав на Вячеслава Войнова у «Трактора» и Сергея Калинина у «Авангарда», переход посреди чемпионата Артёма Зуба из «Амура» под предлогом интересов сборной, увод у «Локомотива» Владислава Гаврикова — эти сделки СКА останутся в истории КХЛ в качестве примеров бесцеремонного отношения самого богатого клуба лиги к другим командам и регламенту чемпионата.
Этим летом трансферы СКА обмельчали, а
Пожалуй, главная причина — уход из СКА и сборной России Олега Знарка. И дело даже не в том, что его сменщик Илья Воробьёв — более интеллигентный и воспитанный человек, уважающий своих коллег из хоккейного мира. Просто Знарок, бывший главной фигурой российского хоккея в преддверии Олимпиады в Корее, привык работать с лучшими хоккеистами и настойчиво просил руководство СКА, чтобы нужный ему игрок непременно оказывался под его крылом. Так было проще и удобнее, как в плане подготовки сборной России к турниру, так и для достижения целей СКА в чемпионате КХЛ.
И к Знарку прислушивались, шли на поводу его мнения, ведь у человека, с которого в первую очередь собирались спрашивать за результат в Пхёнчхане, не могло быть никаких проблем. Чего стоит «хочу» Знарка, можно было убедиться на примере с Вадимом Шипачёвым. Когда стало понятно, что российский форвард возвращается из «Вегаса» в Россию, президент питерцев Геннадий Тимченко чётко дал понять, что в СКА его обратно не ждут. Мол, Шипачёв некрасиво поступил с клубом и предпочёл игре на Олимпиаде выступление в НХЛ. Но Знарок настоял на трансфере Вадима в СКА, и Тимченко вынужден был переменить своё мнение.
Но Знарок больше не фигура номер один в нашем хоккее, и другие команды явно вздохнули с облегчением. Теперь вероятность кражи хоккеиста в интересах сборной существенно снизилась, как и влияние главного тренера СКА на руководство. Илья Воробьёв, возглавив сборную, сказал, что будет рассматривать игроков из всех команд. Будем надеяться, что Илья Петрович понимает важность здоровой конкуренции в клубном чемпионате для национальной сборной и в своей работе будет придерживаться честных принципов.
Впрочем, заманить хоккеистов в СКА под предлогом игры за сборную на престижном турнире теперь гораздо тяжелее, чем в предыдущие несколько лет.
Олимпиада прошла, до следующей четыре года, и в Пекин, возможно, НХЛ отпустит своих игроков. Поэтому обременять себя долгосрочными контрактами с питерцами пока решаются только проверенные бойцы ещё «знарковской» банды — Сергей Плотников, Антон Белов, Динар Хафизуллин, Илья Каблуков. Аналогичные соглашения защитников Василия Токранова и Ярослава Дыбленко можно объяснить тем, что особых притязаний на выступление в НХЛ у этих хоккеистов нет (или уже нет, как в случае с Дыбленко), а обеспечить четырёхлетнюю стабильность в КХЛ никто, кроме СКА не в состоянии.
Но опять же, разве два
СКА —
С завершением олимпийского цикла СКА лишился главного козыря при комплектовании состава, отсутствие дополнительной мотивации в виде «место в сборной в подарок» уравняло шансы клубов КХЛ в борьбе за хоккеистов. И это сделает наш чемпионат только лучше.
При всём при этом СКА мог решить многие вопросы финансово. Завалить деньгами «Авангард» и «Трактор» при выкупе Михеева и Кравцова, предложить парням баснословные контракты, которые они бы не увидели в Омске и Челябинске. Уж тем более мог бы дать Кагарлицкому больше, чем в «Динамо». Но, похоже, в
Питерцы серьёзно потратились на четырёхлетние контракты сборников, продлили отнюдь недешёвого Павла Дацюка, а пустующая легионерская вакансия намекает на то, что СКА ждёт 1 июля, чтобы подписать сильного иностранца в атаку с опытом игры в НХЛ. Поэтому тратить большие деньги на приятное, но необязательное пополнение состава в
В ближайшие несколько сезонов СКА необязательно трудиться на два фронта, одновременно пытаясь завоевать кубок Гагарина и наиграть хоккеистов для сборной. Питерцы перестают быть всемогущими «беспредельщиками», учатся экономить, а другие клубы КХЛ готовы дать им отпор. И не только на ледовой площадке.