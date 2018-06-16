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20:08 (мск), источник: Vesti.kz

Жайлауов, Савченко и еще два игрока ушли из «Барыса»

Нападающий Талгат Жайлауов и защитник Роман Савченко ушли из астанинского «Барыса», сообщается на официальном сайте КХЛ (Кконтинентальной хоккейной лиги).

По состоянию на 15 июня их фамилии значатся в разделе «ушли» в таблице переходов межсезонья-2018, опубликованной на сайте Лиги. Также в нем указаны защитник Джордонн Сауторн и нападающий Константин Пушкарев. Отметим, что у всех четырех игроков контракт истекал 30 апреля.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 32-летний форвард провел 43 матча и набрал 14 (9+5) очков. Жайлауов защищал цвета астанинского клуба на протяжении 11 лет.

Что касается Савченко, то он в минувшем сезоне, который он назвал «самым дерьмовым» в карьере, сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 49 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

При этом ранее новый президент «Барыса» Борис Иванищев заявлял, что Савченко, Пушкарев и Жайлауов входят в планы клуба и решение по ним будет приниматься совместно с новым тренерским штабом. В начале июня астанинский клуб возглавил Андрей Скабелка, который также будет совмещать работу и в сборной Казахстана.

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