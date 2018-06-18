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09:04 (мск), источник: ТАСС

Власти Братиславы подали в суд на «Слован» из-за долгов по арене

ТАСС, 18 июня. Муниципалитет Братиславы подал в суд на местный клуб «Слован», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), из-за долгов по арене. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал hokej.sk.

Источник: РИА "Новости"

«Слован» играет на «Словнафт-Арене», которая является частью комплекса для зимних видов спорта имени Ондрея Непелы. Клуб арендует арену. Сообщается, что долги «Слована» по аренде составляют около €786 тысяч Причем в конце января клуб должен был выплатить более миллиона евро, но в феврале погасил лишь часть задолженности.

Клуб просил у властей города отсрочку до конца сентября, но муниципалитет принял решение подать иск.

В прошлом сезоне «Слован» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ.

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