Власти Братиславы подали в суд на «Слован» из-за долгов по арене
ТАСС, 18 июня. Муниципалитет Братиславы подал в суд на местный клуб «Слован», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ),
ТАСС, 18 июня. Муниципалитет Братиславы подал в суд на местный клуб «Слован», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ),
«Слован» играет на «Словнафт-Арене», которая является частью комплекса для зимних видов спорта имени Ондрея Непелы. Клуб арендует арену. Сообщается, что долги «Слована» по аренде составляют около €786 тысяч Причем в конце января клуб должен был выплатить более миллиона евро, но в феврале погасил лишь часть задолженности.
Клуб просил у властей города отсрочку до конца сентября, но муниципалитет принял решение подать иск.
В прошлом сезоне «Слован» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в