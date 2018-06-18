Власти Братиславы подали в суд на «Слован» из-за долгов по арене

«Слован» играет на «Словнафт-Арене», которая является частью комплекса для зимних видов спорта имени Ондрея Непелы. Клуб арендует арену. Сообщается, что долги «Слована» по аренде составляют около €786 тысяч Причем в конце января клуб должен был выплатить более миллиона евро, но в феврале погасил лишь часть задолженности.