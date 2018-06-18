Скорейший путь к вершине. Лучшему юниору КХЛ лучше остаться в родном клубе

Источник: Спорт-Экспресс

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК КХЛ

Один из лучших молодых российских нападающих Виталий Кравцов сейчас находится в США и готовится к церемонии драфта НХЛ, которая пройдет с 22 по 23 июня в Далласе. 19-летний форвард, скорее всего, будет выбран в первом-втором раунде, однако за океан сможет уехать не раньше 2019 года. Его контракт с «Трактором» будет действовать еще один сезон.

Не так давно партнер Виталия по тройке в челябинском клубе Алексей Кручинин перешел в СКА. Продолжают сватать в питерский клуб и Кравцова. Но нужно ли это молодому нападающему уральского клуба прямо сейчас? Созрел ли он для переезда в топ-коллектив и способен ли с ходу стать лидером команды с берегов Невы?

Кравцов провел фантастическую концовку сезона, выстрелив в плей-офф и сумев помочь добраться до финала Восточной конференции «Трактору». По итогам года Виталия признали лучшим новичком КХЛ. Правда, с приличным авансом. Все-таки приз по спортивному принципу должен был достаться Эли Толванену, набравшему в регулярке за «Йокерит» 36 очков (19+17) и отправившемуся в марте в «Нэшвилл». На церемонию закрытия сезона КХЛ финн приезжать отказался, поэтому приз вручили Кравцову, отличившемуся в чемпионате лишь 4 раза при 3 ассистентских баллах.

КОМАНДИРОВКА В ВХЛ

Минувший сезон пошел Кравцову на пользу. Прежде всего, в психологическом плане. Амбициозный и целеустремленный форвард был отцеплен из сборной Валерия Брагина и пролетел мимо молодежного чемпионата мира. Но не сломался, а, напротив, обозлился на самого себя и стал еще больше работать и относиться к себе более требовательно. В то время, как другие игроки «Трактора» во время Олимпийской паузы просто тренировались, Виталий усердно пахал в матчах за «Челмет» и в 9 встречах набрал 7 (4+3) очков.

Именно командировка в клуб ВХЛ помогла ему обрести уверенность в собственных силах и раскрепоститься. В «Трактор» он вернулся другим хоккеистом — злым, голодным, нацеленным на бросок и до предела сконцентрированным. В плей-офф Кравцова было не остановить. Он, словно электричка, проносился по своему правому краю и продавливал оборону соперника за счет своей силовой обводки. Или смещался в центр и прицелено бросал из-под защитников. На молодежном чемпионате мира команде Валерия Брагина не хватало таких форвардов, способных в одиночку создать для себя момент и без опаски пойти в обыгрыш.

ЗАСЛУГА ГАТИЯТУЛИНА

Но только ли с визитом в «Челмет» связано преображение молодого челябинского нападающего? Конечно же, нет. Огромную роль в становлении Кравцова сыграл и главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин, умевший как никто другой завести Виталия и заставить его поверить в себя. Гатиятулин в Челябинске доказал, что умеет работать с доморощенной молодежью и при этом добиваться результата. Тот же Кравцов в плей-офф регулярно появлялся на площадке в большинстве и забрасывал важнейший шайбы в ворота «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева». Это ли не показатель доверия со стороны Анвара Рафаиловича?

На следующий год Гатиятулина в «Тракторе» не будет. Один из лучших тренеров КХЛ минувшего сезона перебрался в СКА, где будет помогать Илье Воробьеву. Означает ли это, что и Кравцову стоит переезжать в Санкт-Петербург следом за специалистом, сумевшим раскрыть талант своего юного вундеркинда?

Уверен, что нет. При всех множественных плюсах, Кравцов еще не дозрел до уровня топ-форварда, способного бесперебойно давать результат вне зависимости от партнеров, амбиций команды, и, если хотите, собственного настроения. Виталий еще никогда не играл под высоким прессом давления. А в случае перехода в СКА ему неминуемо придется с этим столкнуться.

КОНКУРЕНЦИЯ В СКА

По силам ли 19-летнему челябинцу пробиться в топ-6 форвардов СКА? В перспективе, безусловно, но на сегодняшний день — едва ли. Его прямые конкуренты на правом фланге атаки Плотников, Карпов и Барабанов в с сравнении с Кравцовым — матерые мастодонты, поднимавшие над головой Кубок Гагарина и прошедшие огонь, воду и медные трубы во времена работы с Олегом Знарком.

Конкурировать с каждым из них за место в первых звеньях молодому Виталию будет архисложно. То же самое касается и борьбы за попадание в спецбригады большинства. Нет никаких сомнений в том, что Илья Воробьев, с которого с первых же матчей будут требовать результат, сделает ставку на проверенных бойцов. Это вам не Анвар Гатиятулин и не «Трактор», где тренеру принято давать время на раскачку.

БУДУЩЕЕ В МОЛОДЕЖКЕ И «ТРАКТОРЕ» ПРИ ТИТОВЕ

В чем еще выиграет Кравцов в том случае, если останется в Челябинске? На данный момент Виталию 19 лет и он один из главных кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира. Уж в этом-то сезоне он точно должен попасть в команду Валерия Брагина и быть в ней одним из лидеров.

Все мы помним, как закончился для нашей сборной минувший мировой молодежный форум. В коллективе катастрофически не хватало игровиков, хоккеистов, способных потянуть за собой и сделать гол из ничего. В том числе, и в большинстве. Такими когда-то были Кузнецов, Капризов и Тарасенко. А почему? Да потому что каждый из них был уверен в себе и уже заматерел, получив необходимый опыт и игровое время в играх с мужиками на уровне КХЛ.

Оставшись в «Тракторе», Кравцов сможет рассчитывать на солидный айстайм и твердое место в спецбригадах большинства. Новый тренер челябинцев Герман Титов уже работал с молодежью в «Кузне» и точно знает, как не навредить, а, напротив, развить сильные стороны каждого из доморощенных хоккеистов.

Вдобавок ко всему, Кравцов еще никогда не играл в КХЛ за пределами родного города. Возможный переезд в другое место может ему только навредить. Ведь далеко не все молодые хоккеисты без проблем проходят процесс адаптации в новых для себя условиях. Спрашивается — зачем что-то менять, если можно играть в Челябинске и развиваться?

Дома рядом с Виталием всегда будут родители, которые, в случае необходимости, смогут дать дельный совет и направить в нужное русло. Да и руководители «Трактора», без сомнений, будут оберегать свою звездочку от всевозможных трудностей. В том же Питере Кравцов будет таким же, как и все. И никаких поблажек и скидок точно не получит.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В перспективе Виталий рассматривается в качестве игрока основной сборной. Попасть туда из 3−4 звена СКА будет непросто. Даже с учетом того, что национальной командой будет руководить Илья Воробьев. А вот пробить себе дорогу в сборную через «Трактор» видится наиболее выигрышным вариантом. Здесь и солидное игровое время, и огромное доверие, и меньшее давление — абсолютно все факторы для перехода на другой уровень и совершенствования.

Загубить карьеру проще всего. Но, в случае с Кравцовым, почему-то кажется, что подобного не произойдет. Виталий прекрасно понимает все свои плюсы и минусы и осознает, что еще не готов делать резкий скачок вверх. Иногда лучше немного сбавить ход и отказаться от заоблачных денег и высокого статуса.