Максим Якуценя покинет челябинский «Трактор»

Соглашение с 37-летним хоккеистом не будет продлено. Также сообщается, что клуб может покинуть защитник Данил Мамаев.



Якуценя в регулярном чемпионате—2017/18 принял участие в 56 встречах, сумев записать в актив 28 (7+21) баллов при показателе полезности «-3» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард часто попадал в запас, проведя только семь игр и отдав одну результативную передачу.