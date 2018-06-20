Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
20Роналду — орел? Роналду — орел!
18Медведь на улице. Как Москва отметила победу сборной России над Египтом
19:10 (мск), источник: Vesti.kz

Опубликовано расписание матчей Кубка Президента Казахстана-2018

В середине августа в Астане на «Барыс Арене» пройдет девятый традиционный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан».

В этом сезоне участниками турнира будут четыре команды: «Барыс», «Амур» (Хабаровск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и сборная Казахстана по хоккею.

Расписание игр (время указано столичное):

9 августа (четверг)
14:00. Сборная Казахстана — «Нефтехимик»
19:30. «Барыс» — «Амур».

10 августа (пятница)
14:00. «Амур» — сборная Казахстана
19:30. «Барыс» — «Нефтехимик».

12 августа (воскресенье)
12:00. «Нефтехимик» — «Амур»
17:00. «Барыс» — сборная Казахстана.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Уругвай победил и помог России впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу
Извиняться перед Черчесовым рано. Пока говорим спасибо
Жирков, Дзагоев и Акинфеев не тренировались в общей группе
«Головин усилил бы топ-клуб премьер-лиги»: взгляд из Англии
Тренер сборной Португалии сравнил Роналду с алкогольным напитком
У Дзагоева есть шанс восстановиться от травмы до начала плей-офф
ЦСКА объявил о переходе футболиста сборной Исландии
СМИ: «Челси» заинтересовался полузащитником сборной России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь