Опубликовано расписание матчей Кубка Президента Казахстана-2018
В середине августа в Астане на «Барыс Арене» пройдет девятый традиционный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан».
В середине августа в Астане на «Барыс Арене» пройдет девятый традиционный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан».
В этом сезоне участниками турнира будут четыре команды: «Барыс», «Амур» (Хабаровск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и сборная Казахстана по хоккею.
Расписание игр (время указано столичное):
9 августа (четверг)
14:00. Сборная Казахстана — «Нефтехимик»
19:30. «Барыс» — «Амур».
10 августа (пятница)
14:00. «Амур» — сборная Казахстана
19:30. «Барыс» — «Нефтехимик».
12 августа (воскресенье)
12:00. «Нефтехимик» — «Амур»
17:00. «Барыс» — сборная Казахстана.