Два белорусских хоккеиста подписали контракты с подмосковным «Витязем»
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских хоккеиста Илья Шинкевич и Николай Стасенко подписали контракты с подмосковным «Витязем», сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских хоккеиста Илья Шинкевич и Николай Стасенко подписали контракты с подмосковным «Витязем», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Защитник минского «Динамо» вернулся в российскую команду, за которую выступал в сезоне 2015/2016 годов. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист сыграл в КХЛ за «зубров» 48 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков. Официальный сайт «Витязя» утверждает, что Шинкевич не будет считаться легионером, так как имеет российский паспорт.
Николай Стасенко перешел в подмосковный клуб из «Северстали», за которую провел семь сезонов.
Оба защитника не принимали участия в составе сборной Беларуси в чемпионате мира в Дании, где команда выступила неудачно и покинула элитный дивизион.