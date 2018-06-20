Два белорусских хоккеиста подписали контракты с подмосковным «Витязем»

Защитник минского «Динамо» вернулся в российскую команду, за которую выступал в сезоне 2015/2016 годов. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист сыграл в КХЛ за «зубров» 48 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков. Официальный сайт «Витязя» утверждает, что Шинкевич не будет считаться легионером, так как имеет российский паспорт.