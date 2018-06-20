Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
25В Питере — что? Потомки фараонов зажигают на Неве
7Англия, Тунис, Волгоград
20:58 (мск), источник: БЕЛТА

Два белорусских хоккеиста подписали контракты с подмосковным «Витязем»

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских хоккеиста Илья Шинкевич и Николай Стасенко подписали контракты с подмосковным «Витязем», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Защитник минского «Динамо» вернулся в российскую команду, за которую выступал в сезоне 2015/2016 годов. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист сыграл в КХЛ за «зубров» 48 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков. Официальный сайт «Витязя» утверждает, что Шинкевич не будет считаться легионером, так как имеет российский паспорт.

Николай Стасенко перешел в подмосковный клуб из «Северстали», за которую провел семь сезонов.

Оба защитника не принимали участия в составе сборной Беларуси в чемпионате мира в Дании, где команда выступила неудачно и покинула элитный дивизион.

Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Минский метрополитен разъяснил нюансы бесконтактной оплаты проезда
В Норвегии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Уругвай — скучный и нестрашный, Россия может его победить
Жирков, Дзагоев и Акинфеев не тренировались в общей группе
«Головин усилил бы топ-клуб премьер-лиги»: взгляд из Англии
Гуса Хиддинка удивила тактика сборной России по футболу
У Дзагоева есть шанс восстановиться от травмы до начала плей-офф
СМИ: Мохамед Салах поругался с Федерацией футбола Египта
Тренер сборной Португалии сравнил Роналду с алкогольным напитком
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь