«Автомобилист» пополнился четырьмя хоккеистами

На правах свободных агентов к екатеринбургской команде присоединились защитник Семён Переляев и форвард Денис Еркин.

Переляев в прошлом сезоне выступал за «Ладью», тогда как Еркин в сезоне-2017/18 дебютировал в КХЛ, сыграв три матча за «Югру».

Из «Авангарда» в «Автомобилист» перебрался защитник Никита Радзивлюк, а вратарь Роман Голованов переехал в Екатеринбург из Ангарска, где играл за ХК «Ермак».