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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» пополнился четырьмя хоккеистами

ХК «Автомобилист» сообщил о кадровых перестановках в команде.

На правах свободных агентов к екатеринбургской команде присоединились защитник Семён Переляев и форвард Денис Еркин.

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Переляев в прошлом сезоне выступал за «Ладью», тогда как Еркин в сезоне-2017/18 дебютировал в КХЛ, сыграв три матча за «Югру».

Из «Авангарда» в «Автомобилист» перебрался защитник Никита Радзивлюк, а вратарь Роман Голованов переехал в Екатеринбург из Ангарска, где играл за ХК «Ермак».

Кроме того «Автомобилист» покинули нападающий Игорь Голещихин, вратарь Георгий Романов и Михаил Дробышевский. Последний, также являющийся голкипером, завершил профессиональную карьеру.

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