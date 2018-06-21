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14:55 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Дацюк заявил, что пока не думает о завершении карьеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист, капитан санкт-петербургского СКА Павел Дацюк, которому в июле исполнится 40 лет, пока не думает о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил ТАСС.

«Пока как-то нет, пока вроде все слава богу», — сказал Дацюк, отвечая на вопрос о завершении карьеры после предстоящего сезона.

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Он также добавил, что пока не рассматривает вариант ухода на тренерскую работу. «Насчет тренерской позиции пока не думал, и не хотелось думать об этом. Сезон достаточно длинный, пока думаю о том, чтобы хорошо отыграть этот год и добиться максимума, выжать все, что есть», — подчеркнул хоккеист.

Дацюк в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял участие в 37 матчах СКА в регулярном чемпионате, забросив восемь шайб и отдав 27 результативных передач. В 15 играх плей-офф капитан петербургского клуба забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам. СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, однако уступил в полуфинальной серии плей-офф турнира московскому ЦСКА со счетом 2−4.

По итогам сезона он получил приз «За верность хоккею», который вручается «лучшему играющему ветерану-наставнику» Континентальной хоккейной лиги прошедшего сезона.

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