Хоккеист Дацюк заявил, что пока не думает о завершении карьеры

«Пока как-то нет, пока вроде все слава богу», — сказал Дацюк , отвечая на вопрос о завершении карьеры после предстоящего сезона.

Он также добавил, что пока не рассматривает вариант ухода на тренерскую работу. «Насчет тренерской позиции пока не думал, и не хотелось думать об этом. Сезон достаточно длинный, пока думаю о том, чтобы хорошо отыграть этот год и добиться максимума, выжать все, что есть», — подчеркнул хоккеист.