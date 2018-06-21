Хоккеист Дацюк заявил, что пока не думает о завершении карьеры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист, капитан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист, капитан
«Пока
Он также добавил, что пока не рассматривает вариант ухода на тренерскую работу. «Насчет тренерской позиции пока не думал, и не хотелось думать об этом. Сезон достаточно длинный, пока думаю о том, чтобы хорошо отыграть этот год и добиться максимума, выжать все, что есть», — подчеркнул хоккеист.
Дацюк в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял участие в 37 матчах СКА в регулярном чемпионате, забросив восемь шайб и отдав 27 результативных передач. В 15 играх
По итогам сезона он получил приз «За верность хоккею», который вручается «лучшему играющему ветерану-наставнику» Континентальной хоккейной лиги прошедшего сезона.