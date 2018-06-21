Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
12Уругвай обеспечил выход нашей сборной в 1/8
21Самая веселая тренировка сборной России
19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Витязь» сообщил, что белорус Стасенко не будет считаться легионером

В официальном сообществе подмосковного «Витязя» в социальной сети «ВКонтакте» ответили на вопрос о статусе белорусского защитника Николая Стасенко.

«Друзья, иногда, чтобы получить ответы на вопросы — достаточно зайти на официальный сайт», — сообщили в сообществе. На сайте «Витязя» Стасенко указан в качестве российского защитника.

Предыдущие семь сезонов 31-летний защитник провёл в составе череповецкой «Северстали». До выступлений в Череповце ещё два года Николай провёл в хабаровском «Амуре» В сезоне-2017/18 Стасенко сыграл в 36 встречах, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 5 результативными передачами.

Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 «SOS! На ЧМ заканчивается пиво!». Иностранные СМИ недовольны организацией
«Где прекрасные Ольги с Волги?»: швейцарец назвал наших девушек страшными!
«Недавно никто в нас не верил, а сейчас чуть не медали вешают»
Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии
Египет подаст жалобу на судейство в матче со сборной России
Футбольные победы России: как праздновали в 2008 и 2018 (видео)
Это все навальный футбол. Что случилось с Уткиным и Слуцким?
Уругвайский тренер предъявил команде ультиматум перед игрой с РФ
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Фредом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь