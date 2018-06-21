«Витязь» сообщил, что белорус Стасенко не будет считаться легионером

«Друзья, иногда, чтобы получить ответы на вопросы — достаточно зайти на официальный сайт», — сообщили в сообществе. На сайте «Витязя» Стасенко указан в качестве российского защитника.



Предыдущие семь сезонов 31-летний защитник провёл в составе череповецкой «Северстали». До выступлений в Череповце ещё два года Николай провёл в хабаровском «Амуре» В сезоне-2017/18 Стасенко сыграл в 36 встречах, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 5 результативными передачами.