Кубок Гагарина выставили в центре Праги
Чешский форвард «Ак Барса» Иржи Секач привез Кубок Гагарина на родину. Трофей выставили в центре Праги на Староместской площади.
Чешский форвард «Ак Барса» Иржи Секач привез Кубок Гагарина на родину. Трофей выставили в центре Праги на Староместской площади.
«Несмотря на то, что главный трофей КХЛ был выставлен в середине рабочего дня, из желающих сфотографироваться и получить автограф Иржи выстроилась целая очередь. В течение часа Секач отвечал на вопросы болельщиков и простых прохожих, рассказывал про “Ак Барс” и КХЛ», — сообщила
Позже Кубок Гагарина привезли на ужин, где Секач встретился с нынешними и бывшими игроками НХЛ. За столом в числе прочих были Мартин Гавлат, Иржи Тлустый, Петр Недвед, Ондржей Павелец и Якуб Ворачек.