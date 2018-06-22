Кубок Гагарина выставили в центре Праги

«Несмотря на то, что главный трофей КХЛ был выставлен в середине рабочего дня, из желающих сфотографироваться и получить автограф Иржи выстроилась целая очередь. В течение часа Секач отвечал на вопросы болельщиков и простых прохожих, рассказывал про “Ак Барс” и КХЛ», — сообщила пресс-служба «Ак Барса».