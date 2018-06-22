Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
18Медведь на улице. Как Москва отметила победу сборной России над Египтом
12Сколько призов НХЛ получат Овечкин и Василевский?
14:41 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Кубок Гагарина выставили в центре Праги

Чешский форвард «Ак Барса» Иржи Секач привез Кубок Гагарина на родину. Трофей выставили в центре Праги на Староместской площади.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Несмотря на то, что главный трофей КХЛ был выставлен в середине рабочего дня, из желающих сфотографироваться и получить автограф Иржи выстроилась целая очередь. В течение часа Секач отвечал на вопросы болельщиков и простых прохожих, рассказывал про “Ак Барс” и КХЛ», — сообщила пресс-служба «Ак Барса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Кубок Гагарина привезли на ужин, где Секач встретился с нынешними и бывшими игроками НХЛ. За столом в числе прочих были Мартин Гавлат, Иржи Тлустый, Петр Недвед, Ондржей Павелец и Якуб Ворачек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Карнавал футбола: Бразилия идет на выход
Британская пресса ищет подвох в победах россиян
СМИ: футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера
Испания или Португалия: с кем сборной России было бы проще?
Драфт НХЛ с участием российских хоккеистов состоится в Далласе
В претендентах на Ковальчука остались 4 клуба НХЛ
«Формула-1»: «Королевская серия» снова в стране мушкетеров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь