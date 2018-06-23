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12:02 (мск), источник: Советский спорт

Вратарь Самсонов попрощался с «Металлургом» (фото)

Вратарь Илья Самсонов, подписавший контракт с «Вашингтоном», попрощался со своим родным клубом — магнитогорским «Металлургом».

Источник: РИА "Новости"

«Спасибо большое моей родной команде! Спасибо руководству клуба за оказанное доверие и, конечно, нашим болельщикам, которые на протяжении нескольких лет поддерживали, несмотря ни на что! Спасибо моим родным и близким за оказанную поддержку! Мы все стали настоящей семьей, и я с улыбкой и радостью буду вспоминать это время! Удачи «Металлург», главное, без травм!!! За всех переживаю и болею, удачи парни, следующий кубок должен быть в «Магнитке», — написал Самсонов в своем инстаграме.

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