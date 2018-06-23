«В НХЛ приехал с настроем, что я лучше всех». Один из лучших русских форвардов стал тренером
Новоиспеченный помощник главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалев в интервью порталу The Athletic рассказал о своей новой должности.
Новоиспеченный помощник главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалев в интервью порталу The Athletic рассказал о своей новой должности.
Тренер Ковалев? Правда?
Правда.
Алекс Ковалев часто говорил, что хотел бы играть до 50 лет, но этому его желанию не суждено было сбыться. И теперь 45-летний специалист пытается начать новую карьеру. Путь, который в его игровые года казался практически невообразимым.
Ковалев согласился занять пост помощника главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь». Официально его тренерский стаж возьметотсчет с 9 июля, когда команда начнет тренировочный сбор в Латвии. Ковалев никогда не бывал в Китае, не видел стадионы в Шанхае и Пекине, где «Ред Стар» должны провести ближайший сезон. Но Алексей хочет вернуться в хоккей. И после безуспешных попыток найти варианты в НХЛ он ухватился за эту возможность.
«Мне было легко принять это решение, ведь я нигде не работал почти три года, — объясняет Ковалев в телефонном разговоре. — Так что я с радостью согласился».
Ковалев был уникальным игроком. Невероятной одаренности хоккеист, который понимал и чувствовал игру на высочайшем уровне. Сочетание этих талантов делало егонастоящим ночным кошмаром любого защитника. Но этот же талант заставил многих разочароваться в Алексее, который никогда не отличался стабильностью, пусть некоторые претензии в его адрес иногда и казались надуманными. Если вы хоть раз видели Ковалева во всей красе на льду, то ждали от него шоу каждый вечер. А он просто физически не был способен выдавать спектакль каждый раз. Так что иногда болельщики покидали арену, задаваясь вопросов: а бы ли Ковалев вообще на льду?
Но плюсы все же перевешивают минусы. И мы запомнили Ковалева, как одного из самых одаренных хоккеистов. Ведь, когда он показывал максимум своих возможностей, то мало кто в мире мог сравниться с ним.
Именно воспоминания о Ковалеве, как об игроке, и заставляет так удивляться его решению стать тренером. Ведь для тренера стабильность — это главное. И ведь невозможно передать свой талант другому? Но сам Алексей считает, что это может даже стать его плюсом. Ведь он прекрасно знает то чувство разочарования, которое игрок может испытывать от работы с нелюбимым тренером. И он надеется, что ему удастся избежать недопонимания с подопечными.
Вот что рассказал сам Ковалев.
— Почему вы выбрали такой вариант, и не боитесь ли вы ехать в страну, где хоккей является далеко не самым популярным видом спорта?
— Для меня это интересный опыт. Мне довелось поработать со многими китайскими игроками, когда они приезжали в тренировочный лагерь в Торонто в прошлом году. В них есть потенциал.
Я знаю много китайских ребят, которые учатся в Канаде. Онивсесхватываютналету. Ионихотятучиться. Китайцы всегда стремятся добиваться успеха в новых начинаниях. К тому же в этой стране скоро пройдет Зимняя Олимпиада, и они хотят иметь конкурентоспособную команду. Я с радостью поделюсь своими знаниями с другой страной.
— Поправьте меня, если я не прав, но это будет ваш первый тренерский опыт?
— Совзрослыми, да. Нояужетренировал.
— И, как вы надеетесь, куда это приведет вас в будущем?
— Я не думаю об этом. Просто хочу использовать накопленные знания и поделиться ими с хоккеистами. Куда меня это приведет? Я не умею предсказывать будущее. У меня двухлетний контракт с клубом. Может, по прошествии этого времени я решу, что с меня хватит тренировать. Это будет мой первый опыт работы с профессиональными игроками, так что не будем загадывать.
— Вы были великолепным игроком. У вас был врожденный талант. Ведь этому невозможно научить или
— Всему можно научить, я вижу это так. Все зависит от того, насколько ты сам хочешь научиться этому. Действительно ли ты этого хочешь? Для всего требуется время и терпение, но это не так сложно, как вы себе представляете. Да, люди видели, что я предпочитаю определенный стиль игры. Так и было. Но не могу сказать, что ему невозможно научить. Повторюсь, научить можно всему. Главное, что хоккеист должен научиться иначе смотреть на игру, иначе видеть ее, иначе понимать. Тогда и остальное придет.
— И как же вы видите игру?
— Самое главное в этом навыке то, что в
К примеру, многие игроки стремятся пройти по борту, слишком прижимаются к углам площадки. Так играет большинство. Защитники намеренно выжимают соперников к борту, где и отнимают шайбу. Один проводит силовой прием, а другой забирает шайбу. Нужно учиться уходить
— Думаю, вы сами признаете, что по ходу карьеры у вас, скажем так, был проблемы с некоторыми тренерами. Особенно когда вы были помоложе. Если вспоминать те времена, то чему они вас научили и как они повлияют на ваши взаимоотношения с игроками, когда уже вы сами начнете тренировать?
— Не хотел бы говорить, что у меня были прямо проблемы с тренерами, просто отношения складывались определенным образом. Я никогда не просил больше игрового времени, не заискивал перед тренерами. Дело не в этом. Возможно… люди просто не всегда правильно меня понимали. Когда говорят: «Ой, у Ковалева не складываются отношения с тренерами, он становится проблемой для команды», — они не знают ситуации. Если они просто не любят игрока, то пусть будет так. Тогда, конечно, они будут отзываться о нем в негативном ключе и искать причины для обвинений.
Для меня всегда было очень важно взаимопонимание между тренером и игроком. Я всегда считал, что у хоккеиста две семьи: одна находится дома, другая — в раздевалке. Если разделять это точку зрения, то ты будешь стараться понять ход мыслей тренера, его намерения и стремления. Для этого требуется общение. Некоторым тренерам это дается непросто: «Я не хочу говорить. У меня и так много игроков, которые хотят общаться. У меня нет на тебя времени…» Но некоторые специалисты также пытаются понять, о чем ты думаешь. Почему ты ведешь себя определенным образом, почему ты играешь в определенном стиле? Они хотят понять тебя. И это делает твою работу легче, потому что у вас налаживается взаимопонимание: «Хорошо, тренер хочет
Повторюсь, обязательно нужна коммуникация между тренером и игроком. Не стоит думать, что я постоянно спорил с наставниками. Просто пытался найти ответы на свои вопросы. И если нам удавалось найти общий язык, то это всегда приносило положительный результат.
Позвольте в качестве примера привести Клода Жюльена, когда тот впервые возглавил «Монреаль». Он не понимал, что происходит, не знал, как вести себя со мной. Когда началось
Мы уступали в серии с «Бостоном» со счетом 1−3. Тогда он вновь вызвал меня на разговор: «Я считаю, что это будет лучше всего для команды. Если мы сделаем это, то можем победить». Он нашел решение. Доверился мне, а я — ему. И мы выиграли ту серию.
(Ковалев получил удар по запястью от Трэвиса Грина во втором овертайме четвертого матча серии. Алексей схватился за ушибленную руку и потерял шайбу. Глен Мюррей подхватил эту шайбу и забил победный гол).
— Да, те следующие три матча, возможно, были вашими лучшими в составе «Монреаля».
— Люди постоянно вспоминают этот момент, когда я потерял шайбу. Но никто не говорит о том, что случилось после завершения серии.
— Еще люди вспоминают ваши взаимоотношения я Майком Кинэном. Особенно ту смену, которую он заставил вас провести в 1994 году, когда вы выступали за «Рейнджерс». Мы тоже
— Майк хотел преподать мне урок, в чем я не вижу никакой проблемы. Я был молодым игроком, который попал в новую лигу с настроем, что он, как бы помягче сказать, лучше всех остальных. Я был такого мнения о себе… Иногда просто не замечал, что задерживаюсь на льду. Я сделал это раз, другой, так что Майк решил все объяснить мне. Но на первых порах я даже не осознавал, что он делает. До меня стало доходить только
Я не затаил никакой обиды на Майка. Кинэн очень многое сделал для меня, во многом помог. Я многому научился у него. Надеюсь, эти уроки также помогут мне в тренерской профессии.
Забавно, что люди постоянно вспоминают о рекордах Уэйна Гретцки. Но мое достижение ему так и не удалось побить.
— И какой же этот рекорд? Самая длинная смена?
— Да. Хоть
— Занятное совпадение, что вы приходите в «Куньлунь» после того, как клуб покинул Майк Кинэн.
(Кинэн сначала был уволен с поста генерального менеджера, а через неделю — и с поста главного тренера. Он проработал в клубе всего восемь месяцев).
— У него громадный опыт. Я же только начинаю делать первые шаги в этом направлении.
— А как вы вообще оказались в этом клубе? Вас пригласили или вы сами вышли на контакт? Как все произошло?
— Как я уже говорил, в прошлом году я работал в тренировочном лагере в Торонто, в который приехали почти 50 китайских хоккеистов. Я встретил представителей клуба, и мы обсудили перспективы возможного сотрудничества. Тогда в клубе был сформирован тренерский штаб: Майк Кинэн, Игорь Кравчук и Боб Карпентер. Я предложил иметь меня ввиду в будущем, сказал, что я открыт для предложений. Потомонипростосновавышлинаменя.
— Вы уже говорили, что не знаете, что ждет вас в будущем. Но вы надеетесь тренировать в НХЛ?
— Да, надеюсь. Я общался со многими клубами. Несколько раз говорил с «Монреалем», выходил на связь с «Рейнджерс». Но все отвечают одно и то же: сейчас для меня ничего нет.
«Рейнджерс» предлагали заняться связью с общественностью, но я настаивал, что одновременно могу работать с молодыми ребятами. Считаю, что способен на нечто большее.
— Спасибо, Алексей. Может, мы
— Хотелось бы в это верить.
ИВАН ШИТИК