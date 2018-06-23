«В НХЛ приехал с настроем, что я лучше всех». Один из лучших русских форвардов стал тренером

Источник: РИА "Новости"

Тренер Ковалев? Правда?

Правда.

Алекс Ковалев часто говорил, что хотел бы играть до 50 лет, но этому его желанию не суждено было сбыться. И теперь 45-летний специалист пытается начать новую карьеру. Путь, который в его игровые года казался практически невообразимым.

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Ковалев согласился занять пост помощника главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь». Официально его тренерский стаж возьметотсчет с 9 июля, когда команда начнет тренировочный сбор в Латвии. Ковалев никогда не бывал в Китае, не видел стадионы в Шанхае и Пекине, где «Ред Стар» должны провести ближайший сезон. Но Алексей хочет вернуться в хоккей. И после безуспешных попыток найти варианты в НХЛ он ухватился за эту возможность.

«Мне было легко принять это решение, ведь я нигде не работал почти три года, — объясняет Ковалев в телефонном разговоре. — Так что я с радостью согласился».

Ковалев был уникальным игроком. Невероятной одаренности хоккеист, который понимал и чувствовал игру на высочайшем уровне. Сочетание этих талантов делало егонастоящим ночным кошмаром любого защитника. Но этот же талант заставил многих разочароваться в Алексее, который никогда не отличался стабильностью, пусть некоторые претензии в его адрес иногда и казались надуманными. Если вы хоть раз видели Ковалева во всей красе на льду, то ждали от него шоу каждый вечер. А он просто физически не был способен выдавать спектакль каждый раз. Так что иногда болельщики покидали арену, задаваясь вопросов: а бы ли Ковалев вообще на льду?

Но плюсы все же перевешивают минусы. И мы запомнили Ковалева, как одного из самых одаренных хоккеистов. Ведь, когда он показывал максимум своих возможностей, то мало кто в мире мог сравниться с ним.

Именно воспоминания о Ковалеве, как об игроке, и заставляет так удивляться его решению стать тренером. Ведь для тренера стабильность — это главное. И ведь невозможно передать свой талант другому? Но сам Алексей считает, что это может даже стать его плюсом. Ведь он прекрасно знает то чувство разочарования, которое игрок может испытывать от работы с нелюбимым тренером. И он надеется, что ему удастся избежать недопонимания с подопечными.

Вот что рассказал сам Ковалев.

— Почему вы выбрали такой вариант, и не боитесь ли вы ехать в страну, где хоккей является далеко не самым популярным видом спорта?

— Для меня это интересный опыт. Мне довелось поработать со многими китайскими игроками, когда они приезжали в тренировочный лагерь в Торонто в прошлом году. В них есть потенциал.

Я знаю много китайских ребят, которые учатся в Канаде. Онивсесхватываютналету. Ионихотятучиться. Китайцы всегда стремятся добиваться успеха в новых начинаниях. К тому же в этой стране скоро пройдет Зимняя Олимпиада, и они хотят иметь конкурентоспособную команду. Я с радостью поделюсь своими знаниями с другой страной.

— Поправьте меня, если я не прав, но это будет ваш первый тренерский опыт?

— Совзрослыми, да. Нояужетренировал. Бывалвомногихтренинг-кэмпах. Я работал с молодыми ребятами года три, но никогда не работал с профессионалами, так что это станет хорошим опытом. С нетерпением жду возможности поработать уже со сложившимися профессионалами. Эти игроки уже доказали свою состоятельность, так что им нужно подправить только кое-какие детали. Иярадостьюпостараюсьпомочьсоветом.

— И, как вы надеетесь, куда это приведет вас в будущем?

— Я не думаю об этом. Просто хочу использовать накопленные знания и поделиться ими с хоккеистами. Куда меня это приведет? Я не умею предсказывать будущее. У меня двухлетний контракт с клубом. Может, по прошествии этого времени я решу, что с меня хватит тренировать. Это будет мой первый опыт работы с профессиональными игроками, так что не будем загадывать.

— Вы были великолепным игроком. У вас был врожденный талант. Ведь этому невозможно научить или как-то передать. Как вы собираетесь учить игре других, когда те вещи, которые исполняли вы, просто невозможно натренировать?

— Всему можно научить, я вижу это так. Все зависит от того, насколько ты сам хочешь научиться этому. Действительно ли ты этого хочешь? Для всего требуется время и терпение, но это не так сложно, как вы себе представляете. Да, люди видели, что я предпочитаю определенный стиль игры. Так и было. Но не могу сказать, что ему невозможно научить. Повторюсь, научить можно всему. Главное, что хоккеист должен научиться иначе смотреть на игру, иначе видеть ее, иначе понимать. Тогда и остальное придет.

— И как же вы видите игру?

— Самое главное в этом навыке то, что в какой-то момент кажется, что игра для тебя замедляется. Все потому, что ты научился видеть площадку, что ты научился молниеносно принимать решение. Нужно учиться смотреть на игру несколько под другим углом.

К примеру, многие игроки стремятся пройти по борту, слишком прижимаются к углам площадки. Так играет большинство. Защитники намеренно выжимают соперников к борту, где и отнимают шайбу. Один проводит силовой прием, а другой забирает шайбу. Нужно учиться уходить из-под этого давления, лишать защитника преимущества. Это сбивает с толку соперника. Поэтому нужно больше стараться держаться в центре льда. Тогда сопернику сложнее предугадать твои движения, даже если шайба идет по борту. Если же ты загоняешь себя в угол, то у тебя остается практически один вариант — пробросить шайбу дальше. Если ты сам загоняешь себя в невыгодную позицию, то это и становится проблемой. Именно этому я пытаюсь научить игроков. Тогда игра станет для них гораздо проще.

— Думаю, вы сами признаете, что по ходу карьеры у вас, скажем так, был проблемы с некоторыми тренерами. Особенно когда вы были помоложе. Если вспоминать те времена, то чему они вас научили и как они повлияют на ваши взаимоотношения с игроками, когда уже вы сами начнете тренировать?

— Не хотел бы говорить, что у меня были прямо проблемы с тренерами, просто отношения складывались определенным образом. Я никогда не просил больше игрового времени, не заискивал перед тренерами. Дело не в этом. Возможно… люди просто не всегда правильно меня понимали. Когда говорят: «Ой, у Ковалева не складываются отношения с тренерами, он становится проблемой для команды», — они не знают ситуации. Если они просто не любят игрока, то пусть будет так. Тогда, конечно, они будут отзываться о нем в негативном ключе и искать причины для обвинений.

Для меня всегда было очень важно взаимопонимание между тренером и игроком. Я всегда считал, что у хоккеиста две семьи: одна находится дома, другая — в раздевалке. Если разделять это точку зрения, то ты будешь стараться понять ход мыслей тренера, его намерения и стремления. Для этого требуется общение. Некоторым тренерам это дается непросто: «Я не хочу говорить. У меня и так много игроков, которые хотят общаться. У меня нет на тебя времени…» Но некоторые специалисты также пытаются понять, о чем ты думаешь. Почему ты ведешь себя определенным образом, почему ты играешь в определенном стиле? Они хотят понять тебя. И это делает твою работу легче, потому что у вас налаживается взаимопонимание: «Хорошо, тренер хочет того-то, так что я постараюсь изо всех сил выполнить это. Но, тренер, ты должен понимать, но что я способен на то-то, я могу помочь команде так-то».

Повторюсь, обязательно нужна коммуникация между тренером и игроком. Не стоит думать, что я постоянно спорил с наставниками. Просто пытался найти ответы на свои вопросы. И если нам удавалось найти общий язык, то это всегда приносило положительный результат.

Позвольте в качестве примера привести Клода Жюльена, когда тот впервые возглавил «Монреаль». Он не понимал, что происходит, не знал, как вести себя со мной. Когда началось плей-офф, он пригласил меня в свой кабинет. Мы посидели, поговорили, постарались понять друг друга.

Мы уступали в серии с «Бостоном» со счетом 1−3. Тогда он вновь вызвал меня на разговор: «Я считаю, что это будет лучше всего для команды. Если мы сделаем это, то можем победить». Он нашел решение. Доверился мне, а я — ему. И мы выиграли ту серию.

(Ковалев получил удар по запястью от Трэвиса Грина во втором овертайме четвертого матча серии. Алексей схватился за ушибленную руку и потерял шайбу. Глен Мюррей подхватил эту шайбу и забил победный гол).

— Да, те следующие три матча, возможно, были вашими лучшими в составе «Монреаля».

— Люди постоянно вспоминают этот момент, когда я потерял шайбу. Но никто не говорит о том, что случилось после завершения серии.

— Еще люди вспоминают ваши взаимоотношения я Майком Кинэном. Особенно ту смену, которую он заставил вас провести в 1994 году, когда вы выступали за «Рейнджерс». Мы тоже чего-то об этом не знаем?

— Майк хотел преподать мне урок, в чем я не вижу никакой проблемы. Я был молодым игроком, который попал в новую лигу с настроем, что он, как бы помягче сказать, лучше всех остальных. Я был такого мнения о себе… Иногда просто не замечал, что задерживаюсь на льду. Я сделал это раз, другой, так что Майк решил все объяснить мне. Но на первых порах я даже не осознавал, что он делает. До меня стало доходить только где-то на третьей минуте.

Я не затаил никакой обиды на Майка. Кинэн очень многое сделал для меня, во многом помог. Я многому научился у него. Надеюсь, эти уроки также помогут мне в тренерской профессии.

Забавно, что люди постоянно вспоминают о рекордах Уэйна Гретцки. Но мое достижение ему так и не удалось побить.

— И какой же этот рекорд? Самая длинная смена?

— Да. Хоть какой-то рекорд в НХЛ принадлежит мне.

— Занятное совпадение, что вы приходите в «Куньлунь» после того, как клуб покинул Майк Кинэн.

(Кинэн сначала был уволен с поста генерального менеджера, а через неделю — и с поста главного тренера. Он проработал в клубе всего восемь месяцев).

— У него громадный опыт. Я же только начинаю делать первые шаги в этом направлении.

— А как вы вообще оказались в этом клубе? Вас пригласили или вы сами вышли на контакт? Как все произошло?

— Как я уже говорил, в прошлом году я работал в тренировочном лагере в Торонто, в который приехали почти 50 китайских хоккеистов. Я встретил представителей клуба, и мы обсудили перспективы возможного сотрудничества. Тогда в клубе был сформирован тренерский штаб: Майк Кинэн, Игорь Кравчук и Боб Карпентер. Я предложил иметь меня ввиду в будущем, сказал, что я открыт для предложений. Потомонипростосновавышлинаменя.

— Вы уже говорили, что не знаете, что ждет вас в будущем. Но вы надеетесь тренировать в НХЛ?

— Да, надеюсь. Я общался со многими клубами. Несколько раз говорил с «Монреалем», выходил на связь с «Рейнджерс». Но все отвечают одно и то же: сейчас для меня ничего нет.

«Рейнджерс» предлагали заняться связью с общественностью, но я настаивал, что одновременно могу работать с молодыми ребятами. Считаю, что способен на нечто большее.

— Спасибо, Алексей. Может, мы когда-нибудь увидим вас на тренерской скамейке «Монреаля».

— Хотелось бы в это верить.