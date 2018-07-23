«Барыс» расстался с двумя игроками

Гусынин перешел в «Барыс» осенью 2017 года, заключив двусторонний контракт на три года. До этого форврард провел сезон в МХЛ, выступая в составе МВД (Балашиха), где принял участие в 50-ти играх и набрал 20 (6+14) очков. Также хоккеист выступал за молодежную команду московского «Динамо».