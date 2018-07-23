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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» расстался с двумя игроками

Астанинский «Барыс» на своем официальном сайте объявил о расставании с двумя хоккеистами.

«По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты между ХК “Барыс” и нападающими Сергеем Мельниковым и Федором Гусыниным», — говорится в сообщении.

Гусынин перешел в «Барыс» осенью 2017 года, заключив двусторонний контракт на три года. До этого форврард провел сезон в МХЛ, выступая в составе МВД (Балашиха), где принял участие в 50-ти играх и набрал 20 (6+14) очков. Также хоккеист выступал за молодежную команду московского «Динамо».

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