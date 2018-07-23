«Арена Омск» — в аварийном состоянии? Будет ли там играть «Авангард»?

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕВОЖНЫЙ КОММЕНТАРИЙ КЛУБА

В понедельник громкая новость пришла из Омска. «Арена Омск», где проводит домашние игры «Авангард», находится в состоянии, представляющему опасность для зрителей и участников соревнований. Речь идет о нескольких трещинах в фундаменте здания. Таким образом, к началу сезона КХЛ дворец почти наверняка не будет допущен для проведения хоккейных матчей. Директор арены Андрей Мохонько, которому дозвонился один из корреспондентов «СЭ», отказался давать комментарий и посоветовал обращаться к руководству клуба. Дворец с 2012 года принадлежит «Авангарду».

Ранее президент омичей Максим Сушинский на официальном сайте клуба прокомментировал ситуацию. Деталей он не раскрыл, но из его слов ясно, что положение дел крайне серьезное. «Для нас было крайне важно подойти к новому сезону в полной готовности, в том числе и в плане комфорта и безопасности наших болельщиков, — заявил Сушинский. — В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы. Для реализации данных задач были привлечены лучшие ресурсы и специалисты. Отмечу, что в предыдущие годы комплексных обследований на арене не проводилось. В настоящий момент консультации и экспертизы еще продолжаются. Но поскольку до начала сезона остается не так много времени, клуб обязан проработать все сценарии и запасные варианты».

Строительство «Арены Омск» велось на протяжении трех лет. Стоимость проекта составила 150 миллионов долларов. Возведением дворца занималась австрийская компания AMR, однако заканчивали его строить уже российские строители. По некоторым данным, арена была принята с многочисленными нарушениями, конструкционными недостатками и с самого начала находилась если не в аварийном состоянии, то постоянно требовала внимательной эксплуатации и постоянных проверок. Предыдущим руководителям «Авангарда» эти проблемы были известны, так что они старались внимательно следить за состоянием арены.

В МОСКВЕ ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО

Если обращаться к аналогичным российским примерам, то схожая проблема случилась со столичным ледовым дворцом «Мегаспорт» на Ходынском поле. Он строился к московскому чемпионату мира по хоккею 2007 года. Не знаем, есть ли здесь закономерность, но арена была сооружена примерно в то же время, что и омская — в декабре 2006 года. Огромную махину площадью 57 тысяч квадратных метров возвели всего за год! В январе 2013 года во время одной из проверок было найдено 63 дефекта. НИИСФ РААСН (НИИ строительной физики) сделал вывод о том, что повреждены несущие конструкции. «Мегаспорт» был моментально закрыт на ремонт, который начался в сентябре того же года, а закончился лишь в ноябре 2015-го. То есть, арена, которую выводили из аварийного состояния, не работала два с половиной года.

Пока нет окончательных выводов комиссии по состоянию «Арены Омск». Хотя по первой реакции дело может растянуться на многие месяцы. Болельщики «Авангарда» должны морально быть готовы и к такому сроку простоя. Видимо, за последние годы положение дел с дворцом стал настолько плохим, что переезд «Авангарда» на другую арену до лучших времен становится неизбежным. Реальный вариант у омского клуба всего один, если не рассматривать временный переезд в другой город. В Омске есть только одна арена, которая с натяжкой может проводить матчи КХЛ. Старенький СКК имени Блинова был построен в 1986 году и способен вместить до 5500 зрителей. Это минимально допустимая норма. Лед здесь не заливался уже несколько лет, а в последнее время там выступала местная женская волейбольная команда.

У этого дворца, находящегося почти в аварийном состоянии, тоже есть множество проблем. За полтора месяца до начала сезона их решить почти нереально. С учетом массы требований к аренам, появившихся в последние годы и прописанных в регламенте КХЛ, СКК может быть попросту не допущен до проведения игр чемпионата.