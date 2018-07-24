«Авангард» лишился крова. Где ему играть?

Источник: Спорт-Экспресс

Вчера президент «Авангарда» Максим Сушинский сделал заявление на официальном сайте клуба о том, что комиссия, работающая на «Арене-Омск», выявила ряд серьезных технических проблем. По информации «СЭ» у арены есть несколько трещин в фундаменте. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил агентству «Р-Спорт», что лига совместно с клубом ищет запасные варианты для домашних игр омской команды. «СЭ» предлагает несколько очевидных ходов и рассуждает об их последствиях.

ИГРАТЬ НА «АРЕНЕ-ОМСК»

Если не рухнула до июля 2018 года, то почему должна рухнуть именно сейчас? Некоторые предполагают, что косметический ремонт и замазывание трещин могут исправить ситуацию. Но если бы это было так легко, то вообще никаких проблем бы и не было. Так и поступали каждое лето до этого, особо не информируя общественность, что на самом деле происходит со стадионом.

Молчание и тайны как раз и привели к нынешнему результату. Никто ничего не говорил, все старались не допустить утечку, времени на более серьезный ремонт не было и, говорят, что сейчас стало все запущено. Не зря же на «Арену Омск» не пускают никого. Есть серьезная угроза обрушения.

Первые экспертные выводы будут только в ближайшие семь-десять дней, но ясно, что если начнут перестраивать, то это займет большой период времени. К 10 сентября поправить ничего будет нельзя. И невозможно одновременно проводить матчи и ремонтировать.

И все же перед строителями стоит именно такая задача. Проработать вариант, когда хоккей не пострадает. Те думают, качают головой, но все же делают расчеты. Однако, вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность, если будет хоть малейшая угроза катастрофы.

ПЕРЕЕХАТЬ В СКК ИМЕНИ БЛИНОВА

В Омске есть дворец, где клуб базировался долгое время. Но переехал оттуда сразу, как только новый стадион был построен, а спортивно-концертный комплекс пришел в запустение. Там проводили волейбольные матчи, но денег у команды хватало лишь на аренду, а в само спортивное сооружение никто не вкладывал.

Самый главный плюс СКК имени Блинова — он не должен упасть. На этом козыри заканчиваются. Сейчас площадка требует очень много вложений, чтобы привести ее в божеский вид, кроме того, на это требуется время и до 10 сентября, когда омичи согласно существующему календарю должны принять «Нефтехимик», так же, как и с «Ареной Омск», все равно не успеют.

Есть вариант, что КХЛ пойдет клубу на уступки и, например, поменяет даты матчей. Например, 10 сентября омичи сыграют в Нижнекамске, 12-го — в Казани, 13-го — в Магнитогорске, а потом и еще одну домашнюю серию проведут на выезде. Допустим, к октябрю СКК Блинова приведут в божеский вид.

Выход? Если посмотреть сентябрьский календарь, то соперники «ястребов» смогут перенести игры без особого для себя ущерба. В первой домашней серии еще будет не так много проблем. «Нефтехимик», «Ак Барс» и «Металлург» просто проведут еще по одной домашней игре и не сильно пострадают, только магнитогорцы съездят в Челябинск на сутки. Потом будут «Куньлунь» и «Амур», которые могут дождаться омичей дома.

Но ведь потом придется ехать в Омск, а тут все нарушится. У того же хабаровского клуба матчи 12, 14 и 16 февраля и в середине придется лететь из дома в Сибирь! У Магнитогорцев 16 октября — «Салават Юлаев», затем они должны играть 18 октября с «Авангардом» и надо лететь на другой стадион.

Будет путаница и пострадают интересы других клубов. Но ведь они совершенно не виноваты в этой ситуации.

ПЕРЕЕЗД: МОСКВА ИЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСК?

Самый радикальный способ — переезд на другую арену, пока не решаться все проблемы с безопасностью на домашнем стадионе «Авангарда». Сейчас ведутся переговоры с Ханты-Мансийском, но это явно не самый лучший вариант. Идеальный — Москва или ближайшие Подмосковье. Да, формально Ханты ближе к Омску, но из города иногда и дешевле добраться в столицу России, чем в соседней автономный округ. К тому же мы видели, какая телевизионная картинка у бывшего клуба КХЛ и нулевой интерес к хоккею в городе.

Омские жители не поймут, но они должны понять, что это лучше, чем ничего. В Москве на «Авангард» ходят, в том числе и перебравшиеся в столицу многочисленные омичи. То есть совсем без поддержки они не останутся. Пострадает календарь, но не так сильно, если менять матчи кругами.