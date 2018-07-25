Канадский тренер Бохнер заключил контракт с ФХР и клубом КХЛ СКА
ТАСС, 25 июля. Канадский тренер Даниэль Бохнер заключил соглашение с Федерацией хоккея России (ФХР) и
ТАСС, 25 июля. Канадский тренер Даниэль Бохнер заключил соглашение с Федерацией хоккея России (ФХР) и
«Рад сообщить о подписании контракта с ФХР и СКА, я буду задействован в рамках национальной программы развития хоккея, — написал 33-летний специалист. — Я буду ответственен за общее развитие игроков, а также улучшение уровня катания, индивидуальных навыков и технического уровня».
Бохнер на протяжении игровой карьеры выступал за ряд европейских клубов, среди которых израильский «Бат Ям» и сербский «Беостар». Он завершил карьеру в 2011 году.