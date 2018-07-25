Канадский тренер Бохнер заключил контракт с ФХР и клубом КХЛ СКА

«Рад сообщить о подписании контракта с ФХР и СКА, я буду задействован в рамках национальной программы развития хоккея, — написал 33-летний специалист. — Я буду ответственен за общее развитие игроков, а также улучшение уровня катания, индивидуальных навыков и технического уровня».