Бурмистров попал шайбой в ведро. В КХЛ появился vedroChallenge
Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поддержал челлендж, который запустил защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поддержал челлендж, который запустил защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
На сборах в Финляндии Бурмистров попал шайбой в ведро в жилете 16 кг после 10-километровой пробежки.
Популярный танец «Backpack Kid» после этого станцевал 20-летний защитник «Ак Барса» Даниил Курашов.
Задачу попасть в ведро шайбой поддержали другие клубы КХЛ и МХЛ.
В «Автомобилисте» точным броскам отметилась чирлидерша клуба.
А форвард «Флориды» Максим Мамин снял шуточное видео, как не попал в ведро и повесил