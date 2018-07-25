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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Бурмистров попал шайбой в ведро. В КХЛ появился vedroChallenge

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поддержал челлендж, который запустил защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

Источник: Reuters
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На сборах в Финляндии Бурмистров попал шайбой в ведро в жилете 16 кг после 10-километровой пробежки.

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Популярный танец «Backpack Kid» после этого станцевал 20-летний защитник «Ак Барса» Даниил Курашов.

Задачу попасть в ведро шайбой поддержали другие клубы КХЛ и МХЛ.

В «Автомобилисте» точным броскам отметилась чирлидерша клуба.

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А форвард «Флориды» Максим Мамин снял шуточное видео, как не попал в ведро и повесил из-за этого коньки на гвоздь.

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