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15:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Ушёл из жизни бывший тренер «Магнитки», ЦСКА и «Сочи» Юрий Шундров

Умер известный украинский вратарь Юрий Шундров, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Ему было 62 года.

Шундров в течении 16 лет выступал в составе «Сокола», в составе которого завоевал бронзовые медали чемпионата СССР, а также несколько раз становился чемпионом Украины.

В составе сборной Украины был участником четырёх чемпионатов мира: 1995, 1997−1999 (элитный дивизион). Всего за национальную команду провёл 23 матча (30 пропущенных шайб).

Тренерскую деятельность начал в юниорской сборной Украины (2002−2003). Дважды входил в тренерский штаб сборной Украины (2006−2008 и 2010−2011). Входил в тренерский штаб таких команд, как магнитогорский «Металлург» (2008−2010), ЦСКА (2011−2013) и «Сочи» (2014−2017).

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