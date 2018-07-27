Ушёл из жизни бывший тренер «Магнитки», ЦСКА и «Сочи» Юрий Шундров
Умер известный украинский вратарь Юрий Шундров, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.
Умер известный украинский вратарь Юрий Шундров, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.
Ему было 62 года.
Шундров в течении 16 лет выступал в составе «Сокола», в составе которого завоевал бронзовые медали чемпионата СССР, а также несколько раз становился чемпионом Украины.
В составе сборной Украины был участником четырёх чемпионатов мира: 1995, 1997−1999 (элитный дивизион). Всего за национальную команду провёл 23 матча (30 пропущенных шайб).
Тренерскую деятельность начал в юниорской сборной Украины (2002−2003). Дважды входил в тренерский штаб сборной Украины (2006−2008 и 2010−2011). Входил в тренерский штаб таких команд, как магнитогорский «Металлург» (2008−2010), ЦСКА (2011−2013) и «Сочи» (2014−2017).