Ушёл из жизни бывший тренер «Магнитки», ЦСКА и «Сочи» Юрий Шундров

Ему было 62 года.

Шундров в течении 16 лет выступал в составе «Сокола», в составе которого завоевал бронзовые медали чемпионата СССР, а также несколько раз становился чемпионом Украины.

В составе сборной Украины был участником четырёх чемпионатов мира: 1995, 1997−1999 (элитный дивизион). Всего за национальную команду провёл 23 матча (30 пропущенных шайб).