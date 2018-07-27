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16:42 (мск), источник: ТАСС

ХК «Авангард» ищет стадион, который сможет принять клуб до конца сезона

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» ищет ледовую арену, которая сможет принять команду до конца сезона. Об этом в эфире программы «Овертайм. Короли Востока» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил президент клуба Максим Сушинский.

Ранее Сушинский сказал, что при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем «Арены-Омск» клуб столкнулся с непредвиденными трудностями. В настоящий момент проводятся экспертизы, результаты которых будут известны в течение двух недель. Сушинский отметил, что клуб прорабатывает все сценарии и запасные варианты, так как до начала сезона осталось не так много времени. В первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 «Авангард» 10 сентября встретится с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, турнир стартует 1 сентября.

«Здесь вопрос стоит не в том, что нас примут на одну игру, нам придется играть не одну игру, а несколько, непонятно, до какого срока. Поэтому здесь надо рассматривать стадион, который сможет нас принять до конца сезона. Мы будем делать все, чтобы вернуться сюда [в Омск] хотя бы в середине сезона», — заявил Сушинский.

Президент «Авангарда» подчеркнул, что клуб ждет официального заключения экспертов, которое будет через две недели.

По словам Сушинского, «Авангард» рассматривает также возможность провести сезон в спортивном комплексе им. Блинова, где клуб выступал до постройки «Арены-Омск». В настоящее время комплекс находится в аварийном состоянии. «Мы пытаемся его реанимировать, вопрос не закрыт, мы делаем там обследование, будем пытаться», — подытожил президент клуба.

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