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27 июля, источник: Чемпионат.com

Дуайер: Первый сбор получился успешным, теперь всё это необходимо приумножать

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о работе белорусской команды на первом предсезонном сборе, который прошёл в Раубичах.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, кэмп получился очень успешным. Здорово выехать за город, побыть вместе, сплотиться. Тем более там есть все условия для тренировок. Всё находится рядом — в пешей доступности от катка. Это помогает сфокусироваться на работе. Это действительно хороший первый шаг в нашей подготовке.

Перед началом сборов хоккеисты прошли тестирование на земле. Мы оценили возможности парней. Уже знали, над чем надо трудиться, имели возможность следить за прогрессом каждого на ранней стадии кэмпа. Теперь всё это необходимо приумножать.

Мы вернулись на родную арену и продолжим заниматься физическими кондициями и индивидуальными навыками вроде катания или владения клюшкой. В то же время начнем уделять больше внимания командной игре и работе в группах. А последние несколько тренировок в преддверии матча с «Сибирью» потратим на оттачивание тактической модели, — цитирует Дуайера официальный сайт «Динамо».

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