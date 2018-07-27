Дуайер: Первый сбор получился успешным, теперь всё это необходимо приумножать

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, кэмп получился очень успешным. Здорово выехать за город, побыть вместе, сплотиться. Тем более там есть все условия для тренировок. Всё находится рядом — в пешей доступности от катка. Это помогает сфокусироваться на работе. Это действительно хороший первый шаг в нашей подготовке.

Перед началом сборов хоккеисты прошли тестирование на земле. Мы оценили возможности парней. Уже знали, над чем надо трудиться, имели возможность следить за прогрессом каждого на ранней стадии кэмпа. Теперь всё это необходимо приумножать.