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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-капитан «Барыса» Доус отметился голевой передачей в первом матче за новый клуб

Экс-капитан «Барыса» Найджел Доус оформил ассист в первом матче за новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лучший снайпер КХЛ покинул в этом году столичный клуб, подписав контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».

Новая команда Доуса провела товарищеский матч с чешским клубом «Пираты Хомутов». «Автомобилист» одержал уверенную победу со счетом 5:0. В свою очередь Найджел, дебютировав за новую команду, сразу же отметился голевой передачей.

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Официально о переходе Доуса было объявлено 5 мая. Соглашение рассчитано на два сезона. По информации СМИ, зарплата Доуса в новом клубе вместе с бонусами будет доходить до трех миллионов долларов в год.

Для Доуса «Автомобилист» стал второй командой в КХЛ. До этого форвард на протяжении семи сезонов выступал за «Барыс».

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