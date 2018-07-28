Экс-капитан «Барыса» Доус отметился голевой передачей в первом матче за новый клуб

Лучший снайпер КХЛ покинул в этом году столичный клуб, подписав контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».

Новая команда Доуса провела товарищеский матч с чешским клубом «Пираты Хомутов». «Автомобилист» одержал уверенную победу со счетом 5:0. В свою очередь Найджел, дебютировав за новую команду, сразу же отметился голевой передачей.

Официально о переходе Доуса было объявлено 5 мая. Соглашение рассчитано на два сезона. По информации СМИ, зарплата Доуса в новом клубе вместе с бонусами будет доходить до трех миллионов долларов в год.