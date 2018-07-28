Вернувшийся в «Барыс» Боченски не сыграет в Кубке Президента Казахстана по хоккею

Об этом сообщил наставник столичной команды Андрей Скабелка. По его словам, Боченски появится на льду непосредственно на старте КХЛ, пропустив все запланированные тренерским штабом турниры.

Напомним, Боченски объявил об уходе из хоккея в мае 2017 года, вернувшись в Америку. Всю карьеру в КХЛ он провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 год. За семь сезонов на его счету 397 (160+237) очков в 399 матчах КХЛ.

С 2015 года Боченски играл за сборную Казахстана и был ее капитаном. В составе национальной команды он провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков.