Шумаков требует обмена из ЦСКА и тренируется индивидуально

25-летний хоккеист требует обмена в другую команду.



Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина-2018 с казанским «Ак Барсом» (1−4) главный тренер «армейцев» Игорь Никитин вывел Шумакова из состава.



У форварда осталось ещё два года по контракту с московским клубом. Руководство ЦСКА рассматривает вариант расторжения контракта по инициативе игрока с выплатой 150 миллионов с его стороны.



В 47 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх плей-офф форвард заработал 4 (2+2) балла.