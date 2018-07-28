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13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Шумаков требует обмена из ЦСКА и тренируется индивидуально

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского ЦСКА Сергей Шумаков не вышел на тренировочные сборы вместе с «армейцами» и тренируется самостоятельно.

25-летний хоккеист требует обмена в другую команду.

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина-2018 с казанским «Ак Барсом» (1−4) главный тренер «армейцев» Игорь Никитин вывел Шумакова из состава.

У форварда осталось ещё два года по контракту с московским клубом. Руководство ЦСКА рассматривает вариант расторжения контракта по инициативе игрока с выплатой 150 миллионов с его стороны.

В 47 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх плей-офф форвард заработал 4 (2+2) балла.

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