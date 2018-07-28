ХК «Динамо» завершил первый сбор победой над «Торпедо» в благотворительном матче

Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 4:3. Матч посетили порядка 2500 человек.

Команды провели благотворительный матч для поддержки юной воспитанницы нижегородского СКИФа, чемпионки России среди юниоров Варвары Буньковой. 17-летняя девушка перенесла сложную операцию на коленном суставе, впереди ее ждет продолжительный период реабилитации, хоккеистка мечтает вернуться на лед и продолжить играть в хоккей. Все средства, собранные с матча, будут отправлены на восстановление Буньковой. На секторе активных болельщиков «Торпедо» висел баннер «Варя, мы с тобой».

Для произведения символического вбрасывания вместе с Варварой на лед вышел исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области и исполняющий обязанности председателя правления АНО «Торпедо» Дмитрий Сватковский. «Сегодня очень радостный день, мы наконец-то играем в хоккей, по которому соскучились. Все мы бывали в тяжелых ситуациях, и сегодня мы собрались здесь, чтобы поддержать Варвару, поэтому от всей души хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые пришли на эту игру. Огромную благодарность хотелось бы выразить легендарному хоккейному клубу “Динамо”, который поддержал нас и согласился принять участие в таком матче», — сказал Сватковский.

В составе динамовцев не принимали участия в матче легионеры и многие ведущие хоккеисты, в том числе два основных вратаря Александр Еременко и Иван Бочаров. Тренерский штаб столичного клуба дал шанс проявить себя молодым игрокам. Олимпйский чемпион Вадим Шипачев уехал в Москву на концерт для победителей и призеров Игр в Пхёнчхане. Из многочисленных новичков на лед вышли лишь Андрей Миронов и Евгений Мозер.

Динамовская команда собрала денежные средства для травмированной хоккеистки. После матча главный тренер Владимир Воробьев пригласил девушку в раздевалку, где ей торжественно был вручен конверт. «Мы желаем тебе скорейшего воздоровления. Поправляйся и болей за нашу команду», — с улыбкой произнес Воробьев.

Динамовцы проверили молодежь на сборах

«Динамо» проводило сбор в Нижнем Новгороде с 15 июля. Команда проживала на базе спортивного центра «Борский», где во время чемпионата мира по футболу базировалась сборная Уругвая. Кто из хоккеистов «Динамо» проживал в номере Луиса Суареса так и осталось тайной, а вот номер Эдинсона Кавани достался Даниилу Тарасову.

Воробьев взял на сбор около сорока хоккеистов. Они были разбиты на две группы. Когда первая занималась в тренажерном зале, вторая выполняла игровые упражнения на льду, и наоборот. В последние дни сбора хоккеисты тренировались по два раза в день. 38-летний Максим Афиногенов восстанавливался после нагрузок по индивидуальной программе в бассейне.

Все динамовские хоккеисты, с которыми довелось пообщаться, остались очень довольны условиями базы. «Здесь все очень хорошо, ничего плохого сказать не могу. Все необходимые условия есть — лед, тренажерный зал, баня», — сказал ТАСС латвийский новичок «Динамо» Микс Индрашис.

В тройке с Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким тренировался Тарасов. Однако, по словам Индрашиса на первой неделе сборов в первом звене наигрывался он. Ранее Воробьев сообщал о том, что намерен попробовать разных хоккеистов в сочетании с Шипачевым и Кагарлицким. Во второй тройке наигрывались Патрик Закриссон, Андрей Алексеев и Индрашис.

«Мы неплохо поработали эти две недели. Задачей было проверить молодежь, мы дали им шанс. Что-то получалось, что-то нет, но думаю, что мы находимся на правильном пути. Все ребята старались и неплохо провели матч», — сказал Воробьев.