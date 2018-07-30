«Авангард» выбирает домашнюю арену между Мытищами и Красноярском

Источник: Спорт-Экспресс

Мытищи

В минувший четверг президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что команда начнет чемпионат КХЛ за пределами родного города. Аварийное состояние омских дворцов, чья вместимость соответствует регламенту КХЛ — «Арены Омск» и СКК им. Блинова — не позволяет проводить там матчи. Ситуация настолько плачевна, что быстрый ремонт невозможен. Таким образом, командировка «ястребов» грозит затянуться не на один месяц. Руководство клуба оперативно изучило варианты, фактически сузив свой выбор до двух дворцов. Первый — «Арена-Мытищи» в одноименном подмосковном городе. Второй — «Платинум Арена Красноярск». Оба дворца полностью соответствуют регламенту КХЛ. При этом омичи рассматривают вариант выступления на одной домашней арене и исключают возможность игры в разных городах. Окончательное решение будет озвучено к 15 августа.

По информации «СЭ», именно Мытищи с вероятностью в 90 процентов станут временным домом для «Авангарда».

Столичный регион с его развитой спортивной инфраструктурой и удобной логистикой очень удобен для базирования клуба со всеми его службами. Сама «Арена-Мытищи» построена в 2005 году на деньги правительства Московской области и вмещает 7500 зрителей. Осенью 2005 года там базировался «Химик», переехавший из Воскресенска, позже переименованный в «Атлант». Через пару лет дворец принимал матчи чемпионата мира по хоккею-2007. В 2015 году клуб прекратил существование из-за нехватки финансирования. В настоящий момент арена используется для матчей команды Молодежной хоккейной лиги «Атланты» и баскетбольного клуба «Химки».

Главный вопрос, который предстоит решить «Авангарду» в самое ближайшее время, если выбор будет сделан в пользу Мытищ — согласование календаря. Во-первых, несколько матчей в соответствии с расписанием КХЛ начинаются одновременно с играми «Химок». Во-вторых, переезд омичей в Подмосковье создает серьезные логистические проблемы для приезжих команд. Возьмем в качестве примера ЦСКА, которому в начале октября в течение недели предстоит провести четыре выездные игры с «Салаватом», «Барысом», «Авангардом» и «Сибирью». После перелета по маршруту Уфа-Астана армейцам придется возвращаться в столичный регион, а потом оттуда лететь в Новосибирск. С учетом того, что матчи проходят через день, такой график выглядит убийственным. КХЛ необходимо внести соответствующие изменения, чтобы выездная серия начиналась встречей в Мытищах. Переводить омский клуб в Западную конференцию лига не намерена, поэтому в настоящий момент существует вариант с переносом девяти домашних матчей омичей.

Красноярск

В отличие от «Арены-Мытищи», где все готово принимать игры КХЛ хоть через пару недель, «Платинум Арена Красноярск» совершенно новый ледовый дворец, вмещающий 7046 зрителей. Обучение сотрудников, проведение тестовых матчей, подгон под стандарты регламента технических нюансов — все это потребует времени. Первую домашнюю игру «Авангард» должен провести 10 сентября с «Нефтехимиком».

«Платинум-Арена» построена специально под Универсиаду-2019. Это масштабное событие пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта следующего года. С точки зрения логистики и места базирования Красноярск кажется неплохим выбором. Проблема с этим вариантом — сроки проведения Универсиады, совпадающие с плей-офф КХЛ. Однако в истории нашей лиги уже был прецедент с «Йокеритом». «Хартвалл-Арена», где «шуты» проводят домашние игры, в связи с занятостью культурно-массовыми мероприятиями не имела возможности принять несколько матчей полуфинала Западной конференции в марте 2015 года. Еще в декабре КХЛ и клуб договорились, что в случае, если «Йокерит» выйдет в полуфинал, имея при этом более высокий, чем у соперника «посев», то две первые встречи «Йокерит» провел бы на выезде, а следующие две — дома. Финны попали на ЦСКА, который в регулярном чемпионате занял место выше, поэтому хитрая схема в жизнь не воплотилась.

При всех плюсах Мытищ представителям структур, обеспечивающих финансирование «Авангарда», нравится вариант с Красноярском. Сибирский город находится в более удобном часовом поясе по отношению к Омску. Организация прямых трансляций матчей из Подмосковья — задача решаемая. Только вот игры заканчиваться по омскому времени могут ближе к полуночи. Это может усугубить и без того тяжелую ситуацию и совсем отвернуть значительную часть болельщиков от «Авангарда». Руководство клуба обязано сделать все, чтобы никто не забывал, что «ястребы» остаются омской командой. В этой связи напрашивается проведение как минимум одного, а то и нескольких матчей в Омске на открытом воздухе по ходу сезона в рамках Зимней классики. Иначе народ не поймет.

Решение еще не принято