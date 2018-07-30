«Авангард» выбирает домашнюю арену между Мытищами и Красноярском
И уже точно не будет играть в следующем сезоне в Омске.
И уже точно не будет играть в следующем сезоне в Омске.
В минувший четверг президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что команда начнет чемпионат КХЛ за пределами родного города. Аварийное состояние омских дворцов, чья вместимость соответствует регламенту КХЛ — «Арены Омск» и СКК им. Блинова — не позволяет проводить там матчи. Ситуация настолько плачевна, что быстрый ремонт невозможен. Таким образом, командировка «ястребов» грозит затянуться не на один месяц. Руководство клуба оперативно изучило варианты, фактически сузив свой выбор до двух дворцов. Первый — «Арена-Мытищи» в одноименном подмосковном городе. Второй — «Платинум Арена Красноярск». Оба дворца полностью соответствуют регламенту КХЛ. При этом омичи рассматривают вариант выступления на одной домашней арене и исключают возможность игры в разных городах. Окончательное решение будет озвучено к 15 августа.
Столичный регион с его развитой спортивной инфраструктурой и удобной логистикой очень удобен для базирования клуба со всеми его службами. Сама «Арена-Мытищи» построена в 2005 году на деньги правительства Московской области и вмещает 7500 зрителей. Осенью 2005 года там базировался «Химик», переехавший из Воскресенска, позже переименованный в «Атлант». Через пару лет дворец принимал матчи чемпионата мира по хоккею-2007. В 2015 году клуб прекратил существование
Главный вопрос, который предстоит решить «Авангарду» в самое ближайшее время, если выбор будет сделан в пользу Мытищ — согласование календаря.
В отличие от «Арены-Мытищи», где все готово принимать игры КХЛ хоть через пару недель, «Платинум Арена Красноярск» совершенно новый ледовый дворец, вмещающий 7046 зрителей. Обучение сотрудников, проведение тестовых матчей, подгон под стандарты регламента технических нюансов — все это потребует времени. Первую домашнюю игру «Авангард» должен провести 10 сентября с «Нефтехимиком».
«Платинум-Арена» построена специально под Универсиаду-2019. Это масштабное событие пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта следующего года. С точки зрения логистики и места базирования Красноярск кажется неплохим выбором. Проблема с этим вариантом — сроки проведения Универсиады, совпадающие с
При всех плюсах Мытищ представителям структур, обеспечивающих финансирование «Авангарда», нравится вариант с Красноярском. Сибирский город находится в более удобном часовом поясе по отношению к Омску. Организация прямых трансляций матчей из Подмосковья — задача решаемая. Только вот игры заканчиваться по омскому времени могут ближе к полуночи. Это может усугубить и без того тяжелую ситуацию и совсем отвернуть значительную часть болельщиков от «Авангарда». Руководство клуба обязано сделать все, чтобы никто не забывал, что «ястребы» остаются омской командой. В этой связи напрашивается проведение как минимум одного, а то и нескольких матчей в Омске на открытом воздухе по ходу сезона в рамках Зимней классики. Иначе народ не поймет.
Как бы там ни было, решения о том, где омская команда будет играть домашние матчи, еще не принято. Перечисленные варианты — основные, но помимо них омичи продолжают рассматривать и другие. Так, очень долго был в ходу вариант с Казахстаном, но основные сложности заключаются в том, что это, несмотря на территориальную и ментальную близость, — другое государство. Не отпадают варианты в Балашихе, и, может быть даже и в Сочи. Окончательное решение будет принято не позже 15 августа. Надеемся, какое бы решение не было принято, «Авангард» с честью выйдет из сложнейшей ситуации.