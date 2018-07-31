Курилец: Остались только две позиции по штату минского «Динамо»
Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал, скольких хоккеистов клубу осталось подписать перед грядущим сезоном КХЛ.
Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал, скольких хоккеистов клубу осталось подписать перед грядущим сезоном КХЛ.
— Вместе пообщались, познакомились, потому что 80% команды — новые хоккеисты. Остались только две позиции по штату, но это будем мы уже подписывать, я уже объявлял, по ходу сезона двух молодых белорусских хоккеистов, а также будем практиковать просмотровые контракты, — заявил Курилец в эфире СТВ.