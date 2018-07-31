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01:47 (мск), источник: Прессбол

Курилец: Остались только две позиции по штату минского «Динамо»

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал, скольких хоккеистов клубу осталось подписать перед грядущим сезоном КХЛ.

— Вместе пообщались, познакомились, потому что 80% команды — новые хоккеисты. Остались только две позиции по штату, но это будем мы уже подписывать, я уже объявлял, по ходу сезона двух молодых белорусских хоккеистов, а также будем практиковать просмотровые контракты, — заявил Курилец в эфире СТВ.

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