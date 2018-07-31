Курилец: Остались только две позиции по штату минского «Динамо»

— Вместе пообщались, познакомились, потому что 80% команды — новые хоккеисты. Остались только две позиции по штату, но это будем мы уже подписывать, я уже объявлял, по ходу сезона двух молодых белорусских хоккеистов, а также будем практиковать просмотровые контракты, — заявил Курилец в эфире СТВ.