Двое уехали, трое вернулись. Все российские переходы в НХЛ
Единственное развлечение для любителей хоккея в июле — переходы. В русской диаспоре НХЛ немало изменений, как положительных, так и не очень.
Единственное развлечение для любителей хоккея в июле — переходы. В русской диаспоре НХЛ немало изменений, как положительных, так и не очень.
Главное событие в НХЛ для российского хоккея после чемпионства «Вашингтона» — возвращение Ильи Ковальчука. Для попадания в Тройной золотой клуб ему осталось выиграть Кубок Стэнли, и это задание будет самым сложным. Кови 35 лет, времени у него осталось не так много, а «короли» после чемпионского 2014-го не проходили дальше первого раунда
Еще одна хорошая новость для любителей НХЛ — второе пришествие Ничушкина в «Даллас». Два сезона Валерия в ЦСКА нельзя назвать в полной мере успешными: до Кубка Гагарина он так и не добрался, да еще и на Олимпиаду не пустили. Требовать у судьбы вернуть долги российский гренадер будет на другом конце Земли. Но хватит ли у него на это сил и мастерства? В Москве Валерий подрос, но рядом с Джейми Бенном и Тайлером Сегином было бы намного лучше. Наверстать упущенное ему поможет Александр Радулов. Но до их уровня парню еще работать и работать.
Единственный российский переход из одного клуба НХЛ в другой. «Бостон» долго думал над новым предложением Антону, но в итоге предпочел ему словака Ярослава Галака. Что не может не вызывать вопросы. Худобин — лучший сменщик лиги. Порой он был великолепен — чего стоят хотя бы 40 сейвов и 11 отраженных буллитов в мясорубке с «Нью-Джерси». Потерявший былую стабильность Туукка Раск остался основным вратарем «Бостона» во многом благодаря послужному списку. А у Халака последнее, что хорошо получилось — это выступление за сборную Европы на Кубке Мира. «Даллас» же получил отличную связку: Бишоп и Худобин — ровесники, и они создадут друг другу мощную конкуренцию. А еще, русский язык в Техасе теперь явление такое же обычное, как в «Тампе» и «Рейнджерс».
Теперь о менее позитивных вещах. Наиль Якупов потерял все шансы на продолжение карьеры в НХЛ. «Колорадо» был его последней надеждой: «лавины» в прошлом сезоне сделали огромный шаг вперед, разменяв место глубоко на дне на попадание в
Систему «Колорадо» покинули одновременно два россиянина. У Миронова в НХЛ получилось примерно то же самое, что у Якупова. То есть, практически ничего. Его фирменные «мельницы» никого не удивили, стиль раскусили быстро, а ничего нового Андрей предложить не смог. Возможно, решить проблему помогло бы терпение и
Нельзя сказать, что Кулемин потерпел в НХЛ фиаско. На протяжении десяти сезонов Николай честно пахал в «Торонто» и «Айлендерс». Периодически это приносило результаты, особенно в сезоне-10/11 с 57 баллами. Но наград за добросовестный труд Николай так и не получил: нападающий попал на, мягко говоря, не самую яркую эпоху обоих клубов. Да и «айлы» ожидали от него с Грабовским большего. А в ноябре Кулемин получил тяжелую травму левого плеча, выбыл из строя на полгода, а тут еще и контракт с «островитянами» как назло истек. Суперзвездой Николай никогда не был, поэтому топовые клубы рисковать с ним не будут. А мучиться