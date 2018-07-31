Двое уехали, трое вернулись. Все российские переходы в НХЛ

Источник: AP 2018

Илья Ковальчук, СКА — «Лос-Анджелес Кингз»

Главное событие в НХЛ для российского хоккея после чемпионства «Вашингтона» — возвращение Ильи Ковальчука. Для попадания в Тройной золотой клуб ему осталось выиграть Кубок Стэнли, и это задание будет самым сложным. Кови 35 лет, времени у него осталось не так много, а «короли» после чемпионского 2014-го не проходили дальше первого раунда плей-офф. Сразу за Даути и Копитаром начинается пропасть, и Ковальчук должен сделать ее хотя бы не такой огромной. Но нельзя забывать, что скорость у него уже не та, что в 25. Хотя так сразу и не скажешь, особенно если вспомнить, как Илья зажигал в Пхенчхане. Если нападающий поднажмет в предсезонке и будет выдавать такие же отрезки в НХЛ, только чаще и мощнее, то шанс ликвидировать последний пробел в списке наград у него будет.

Валерий Ничушкин, ЦСКА — «Даллас Старз»

Еще одна хорошая новость для любителей НХЛ — второе пришествие Ничушкина в «Даллас». Два сезона Валерия в ЦСКА нельзя назвать в полной мере успешными: до Кубка Гагарина он так и не добрался, да еще и на Олимпиаду не пустили. Требовать у судьбы вернуть долги российский гренадер будет на другом конце Земли. Но хватит ли у него на это сил и мастерства? В Москве Валерий подрос, но рядом с Джейми Бенном и Тайлером Сегином было бы намного лучше. Наверстать упущенное ему поможет Александр Радулов. Но до их уровня парню еще работать и работать.

Антон Худобин, «Бостон Брюинз» — «Даллас Старз»

Единственный российский переход из одного клуба НХЛ в другой. «Бостон» долго думал над новым предложением Антону, но в итоге предпочел ему словака Ярослава Галака. Что не может не вызывать вопросы. Худобин — лучший сменщик лиги. Порой он был великолепен — чего стоят хотя бы 40 сейвов и 11 отраженных буллитов в мясорубке с «Нью-Джерси». Потерявший былую стабильность Туукка Раск остался основным вратарем «Бостона» во многом благодаря послужному списку. А у Халака последнее, что хорошо получилось — это выступление за сборную Европы на Кубке Мира. «Даллас» же получил отличную связку: Бишоп и Худобин — ровесники, и они создадут друг другу мощную конкуренцию. А еще, русский язык в Техасе теперь явление такое же обычное, как в «Тампе» и «Рейнджерс».

Наиль Якупов, «Колорадо Эвеланш» — СКА

Теперь о менее позитивных вещах. Наиль Якупов потерял все шансы на продолжение карьеры в НХЛ. «Колорадо» был его последней надеждой: «лавины» в прошлом сезоне сделали огромный шаг вперед, разменяв место глубоко на дне на попадание в плей-офф. Но первый номер Драфта-2012 принял в этом посредственное участие, набрав лишь 9+7 в 58 матчах. Даже после нескольких провальных сезонов в НХЛ Якупова ждет далеко не худший вариант. С одной стороны, СКА — лидер КХЛ. С другой, после реорганизации команду уже нельзя назвать теплицей. Илья Воробьев собирает ребят, которым есть что доказывать, и с них не будут сдувать пылинки, как перед Пхенчханом. А если Наиль не хочет стать главным разочарованием поколения, то мотивация у него будет запредельная. Ведь на этой стороне океана тоже немало престижных трофеев.

Андрей Миронов, «Колорадо Эвеланш» — «Динамо» Москва

Систему «Колорадо» покинули одновременно два россиянина. У Миронова в НХЛ получилось примерно то же самое, что у Якупова. То есть, практически ничего. Его фирменные «мельницы» никого не удивили, стиль раскусили быстро, а ничего нового Андрей предложить не смог. Возможно, решить проблему помогло бы терпение и сезон-другой в АХЛ, но защитник от такого варианта отказался. А тут как раз родное «Динамо» встало на ноги, так что теперь вчерашние одноклубники из «Колорадо» схлестнутся в одном из самых жестких противостояний КХЛ.

Николай Кулемин, «Нью-Йорк Айлендерс» — «Металлург» Магнитогорск