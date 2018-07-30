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23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА впервые за пять лет ушёл в минус на 1 млрд рублей

Опубликована финансовая отчетность петербургского хоккейного клуба СКА, информирует «Фонтанка».

Источник: РИА "Новости"

По имеющимся данным, в 2017 году «армейцы» с Невы показали чистый убыток в размере 1 млрд рублей. Общая выручка при этом составила 7,7 млрд рублей. Отмечается, что СКА впервые за пять лет ушел в минус. В 2016 году хоккейный клуб и вовсе продемонстрировал рекордную чистую прибыль — 846,6 млн рублей.

В сезоне-2017/18 СКА дошёл до финала Западной конференции. На счету команды из Санкт-Петербурга — две победы в Кубке Гагарина.

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