СКА впервые за пять лет ушёл в минус на 1 млрд рублей

По имеющимся данным, в 2017 году «армейцы» с Невы показали чистый убыток в размере 1 млрд рублей. Общая выручка при этом составила 7,7 млрд рублей. Отмечается, что СКА впервые за пять лет ушел в минус. В 2016 году хоккейный клуб и вовсе продемонстрировал рекордную чистую прибыль — 846,6 млн рублей.



В сезоне-2017/18 СКА дошёл до финала Западной конференции. На счету команды из Санкт-Петербурга — две победы в Кубке Гагарина.