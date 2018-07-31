«Дело в весеннем нарушении режима и его последствиях». Форвард Шумаков — о своей забастовке в ЦСКА
Партнер Шалунова и Капризова не поехал на сбор с командой и просит обмена.
Партнер Шалунова и Капризова не поехал на сбор с командой и просит обмена.
Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков не поехал на первый сбор команды и тренируется отдельно от клуба. Хоккеист просит обмена, но до поры до времени отказывался от комментариев. Теперь он нарушил обет молчания, правда, по понятным причинам, не мог сказать многого.
— Правда ли, что ваш конфликт с ЦСКА связан исключительно с неисполнением контрактных обязательств?
— Контрактные обязательства исполняются обеими сторонами в полном объеме.
— Правда ли, что все дело в квартире, которую вам обещали предоставить, но не сделали этого?
— Конечно, дело не в квартире. Дело в весеннем нарушении режима и его последствиях. Последствия получились такие, что я вынужден просить об обмене. Именно потому я и начал забастовку через год после заключения трехлетнего соглашения.
— Пытались ли вы договориться с ЦСКА мирно без забастовки?
— Да, конечно, пытался. И сейчас пытаюсь. Есть два клуба КХЛ, готовые предложить обмен — и в ЦСКА об этом знают.
— Какой выход из положения?
— Выход один — обмен.
— Есть ли пути к примирению сторон?
— Мириться не с кем, так как я ни с кем не ссорился и не собираюсь.
— Понимаете ли вы, что обмен с вашими контрактными условиями маловероятен в КХЛ?
— Обменом занимается агент. И те условия, которые появятся после перехода, устраивают и клубы, и меня.
— С кем именно у вас разногласия? С Игорем Никитиным или с Игорем Есмантовичем?
— Разногласий с руководством у меня нет, хотя сразу после происшествия сказали, что будут расставаться со мной.
— До какого предела вы намерены бастовать?
— Я не бастую, а работаю и жду решения своего вопроса.
— Когда именно вы решили работать отдельно от команды?
— Попросил обмен сразу после окончания сезона.
— Не боитесь ли вы, что ЦСКА пойдет на принцип и отправит вас в «Звезду»?
— В вопросах регламента я не специалист, но в ВХЛ же можно попасть только после внесения в список отказов. А туда попадают в связи со снижением спортивного мастерства. Но как понять, что оно снизилось, если я не сыграл ни одного матча за команду?