Форвард не приходил в сознание, матч продолжать не стали. Подробности

Источник: Спорт-Экспресс

«Автомобилист» не доиграл заключительный матч чешского сбора, так как нападающий команды Александр Торченюк был госпитализирован. Теперь уже ясно, что угрозы жизни нет, но на всякий случай игрок не вернулся домой.

Главный тренер уральской команды Андрей Мартемьянов на игру против «Динамо» из Пардубице выпустил экспериментальный состав, дав отдохнуть всем иностранным хоккеистам. Из российских парней не вышел на лед Анатолий Голышев — у него небольшая травма. Казалось, что без легионеров екатеринбуржцам придется трудно, но ничего подобного. Они легко забросили две шайбы и были готовы одержать третью победу на сборе.

Но за две минуты до перерыва Александр Торченюк неудачно упал и ударился головой о борт. Российский хоккеист потерял сознание, вокруг него сгрудились партнеры, а врачи приводили игрока в чувство.

Торченюка увезли в больницу, а главный тренер принял решение не продолжать игру, так как состояние хоккеистов было подавленным.

Игроки «Автомобилиста», которым удалось дозвониться, не стали рассказывать подробностей эпизода.

— Не назову ни фамилию хоккеиста, ни того, что с ним случилось, — отрезал Анатолий Голышев. — Про такие вещи семьи должны узнавать не из прессы, а из официального сообщения клуба.

Впрочем, через несколько минут он написал, что неназванный хоккеист пришел в себя и уже разговаривает.

Через некоторое время сайт клуба сообщил, кто именно пострадал и отметил, что у Торченюка все в порядке, но на всякий случай он не летит домой, так как нужно провести обследования. С ним все хорошо, но мало ли.

— Не можем говорить, все сейчас напуганы, — отвечали игроки «Автомобилиста» уже после того, как стало ясно, что с Александром все нормально.

Торченюк проводит в «Автомобилисте» четвертый сезон. Воспитанник ЦСКА был чемпионом МХЛ с «Красной Армией» вместе с Кучеровым, Гусевым, Прохоркиным и Ожигановым. Тогда форвард был четвертым по результативности в команде, но оказался не нужен Сергею Федорову.