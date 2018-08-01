«Барыс» назвал причины расставания с натурализованным игроком сборной Казахстана

В мае Маркелов продлил до апреля 2019 года контракт, который был расторгнут вчера, 31 июля, по обоюдному согласию сторон. Пока неизвестно, где продолжит карьеру форвард.

30-летний Маркелов — воспитанник «Сибири», за которую он отыграл по два сезона в российской суперлиге и КХЛ. За «Барыс» он выступал с 2015 года и провел в КХЛ 112 матчей. В прошлом сезоне Маркелов стал лидером среди форвардов команды по количеству заблокированных бросков в меньшинстве и седьмым среди игроков своего амплуа в лиге по этому показателю — 112.

С 2015 года Маркелов играл и за сборную Казахстана, с которой ездил на три чемпионата мира. На последнем ЧМ натурализованный россиянин провел пять матчей, но результативных баллов не набрал.

«Хочу обратиться к болельщикам и отметить, что нам очень жаль, что Владимир покинул команду. Произошло это по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, Маркелов не смог приступить к сборам с первой командой. По собственному желанию, по семейным обстоятельствам Владимир покинул клуб.

Хочу сказать, что мы хотели бы видеть его в наших рядах, он приносил очень много пользы команде и был по-настоящему нужным игроком. После его просьбы мы пошли навстречу и расторгли контракт. Но «Барыс» рассчитывает на его возвращение, — сказал Белан.

Также генменеджер «Барыса» не исключил, что клуб может успеть подписать еще новичков в это межсезонье.

«Селекция — процесс постоянный. Мы безустанно просматриваем кандидатов в первую команду, в том числе, из-за рубежа. Если мы подпишем новичков, то наш официальный сайт и социальные сети обязательно об этом известят», — отметил Белан.