«Барыс» назвал причины расставания с натурализованным игроком сборной Казахстана
Генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан в интервью официальному сайту клуба прокомментировал уход нападающего Владимира Маркелова.
Генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан в интервью официальному сайту клуба прокомментировал уход нападающего Владимира Маркелова.
В мае Маркелов продлил до апреля 2019 года контракт, который был расторгнут вчера, 31 июля, по обоюдному согласию сторон. Пока неизвестно, где продолжит карьеру форвард.
30-летний Маркелов — воспитанник «Сибири», за которую он отыграл по два сезона в российской суперлиге и КХЛ. За «Барыс» он выступал с 2015 года и провел в КХЛ 112 матчей. В прошлом сезоне Маркелов стал лидером среди форвардов команды по количеству заблокированных бросков в меньшинстве и седьмым среди игроков своего амплуа в лиге по этому показателю — 112.
С 2015 года Маркелов играл и за сборную Казахстана, с которой ездил на три чемпионата мира. На последнем ЧМ натурализованный россиянин провел пять матчей, но результативных баллов не набрал.
«Хочу обратиться к болельщикам и отметить, что нам очень жаль, что Владимир покинул команду. Произошло это по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, Маркелов не смог приступить к сборам с первой командой. По собственному желанию, по семейным обстоятельствам Владимир покинул клуб.
Хочу сказать, что мы хотели бы видеть его в наших рядах, он приносил очень много пользы команде и был
Также генменеджер «Барыса» не исключил, что клуб может успеть подписать еще новичков в это межсезонье.
«Селекция — процесс постоянный. Мы безустанно просматриваем кандидатов в первую команду, в том числе,
Добавим, что новый сезон КХЛ стартует в сентябре. Первым соперником «Барыса» станет «Нефтехимик»,