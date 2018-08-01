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22:45 (мск), источник: Советский спорт

Мода на финские коробки. Может ли КХЛ разом перейти на маленькие площадки?

Действующий обладатель Кубка Гагарина — «Ак Барс» из Казани — тоже перешел на площадку финских размеров. Что это значит?

Источник: Советский спорт

Почему-то в мире хоккея нет единого стандарта, какими должны быть площадки. Длина везде одинаковая — 60 метров. Но вот ширина… За океаном играют на канадских коробках (26 м), в России — большие поля (30 м), а промежуточный вариант ввели в Финляндии (28 м).

Каждый год возникает вопрос, нужно ли в КХЛ — как в НХЛ — перейти на маленькие площадки? Игра станет интенсивнее, мы увидим больше голов, силовых приемов, скорости возрастут. В общем, все для зрителя.

…В апреле этого года я общался с одним знаменитым ветераном, но еще действующим игроком. Он спросил у меня: «16 шайб на две команды в пяти матчах финальной серии между “Ак Барсом” и ЦСКА — это нормально? Разве такой хоккей понравится зрителю? Ты давай-ка поднимай дискуссию, чтобы в КХЛ побыстрее перешли на маленькие коробки».

Еще один плюс — игрокам на таких площадках нужно меньше бегать, ветераны могут дольше оставаться в хоккее. На «аэродромах» тяжело, еще Алексей Ковалев говорил в 2004 году, когда приехал из НХЛ в «Ак Барс» во время локаута: «Когда ты начинаешь выступать в России, то должен взять с собой вторые ноги».

На маленьких площадках эта проблема отпадает. Больше играй позиционно, и все. А теперь смотрите, какая тенденция возникла в КХЛ. На финской коробке уже играют «Амур» и «Адмирал» — они на Дальнем востоке ближе всего к Америке. В это межсезонье на такую же площадку перешли «Нефтехимик», «Витязь» и, наконец, «Ак Барс».

Плохо, что КХЛ не может разом перевести все клубы на единый стандарт — на 28 метров. Но в целом — правильной дорогой идете, товарищи. Вот Вячеслав Быков говорит, что важно не потерять свое, исконно-русское, когда мы отказываемся от 30-метровой ширины.

Так ведь сборная Канады спокойно взяла золото на Олимпиаде в Сочи, выступая на аэродромах. А у нас в КХЛ где вы видите искрометную техничную игру в советском стиле? В таком стиле пытается выступать СКА, где собрано много мастеров — а еще кто?

Все ведь от исполнителей зависит. Кстати, СКА объявлял, что тоже вводит финский стандарт. Так что давайте на маленькие коробки переходить. Но только все и разом.

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