Хоккейный клуб «Торпедо» заложил собственный автобус из-за долгов

Фирменное транспортное средство нижегородский клуб заложил «НБД-Банку». В уведомлении о залоге движимого имущество сообщается, что «срок исполнения обязательства» — 28 сентября 2024 года.

Судя по всему хоккейный клуб «Торпедо» взял кредит в «НБД-Банке» под залог движимого имущества, чтобы погасить хотя бы часть долгов. В уведомлении о залоге сообщается, что автобус «Торпедо» — Setra S 415 HD, 2010 году выпуска, синего цвета.

Нижегородский клуб заложил банку фирменный автобус, с изображением логотипа клуба, на котором в том числе передвигаются игроки основного состава. В сети можно найти фото этого автобуса.

Приблизительная стоимость такого автобуса — 10 млн рублей. Речь идет о поддержанном автобусе приблизительно того же года, что и у «Торпедо».

Автобус хоккейному клубу «Торпедо» подарил в 2010 году Валерий Шанцев, который в тот момент был губернатором Нижегородской области. Об этом сообщал сам клуб.

Пост губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев покинул в 2017 году. С апреля 2018 года он генеральный директор хоккейного клуба «Динамо». Московский клуб также был связан с историей с автобусом. За долги клуба судебные приставы арестовали клубное транспортное средство. Само «Динамо» сменило юрлицо, таким образом юридически оно не имеет отношение к предыдущим долгам клуба. Новое руководство настаивает, что автобус был им передан в счет долгов по аренде площадки в Новогорске. В настоящее время «Динамо» судится с Федеральной службой судебных приставов по поводу ареста автобуса.

Что касается нижегородского «Торпедо», то на сегодняшний день команда так и не рассчиталась по налогам. «Советский спорт» уже писал, что банковские счета клуба арестовала ФНС.