Хоккейный клуб «Торпедо» заложил собственный автобус из-за долгов
Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода заложил банку автобус, которым пользуются игроки клуба.
Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода заложил банку автобус, которым пользуются игроки клуба.
Фирменное транспортное средство нижегородский клуб заложил «НБД-Банку». В уведомлении о залоге движимого имущество сообщается, что «срок исполнения обязательства» — 28 сентября 2024 года.
Судя по всему хоккейный клуб «Торпедо» взял кредит в «НБД-Банке» под залог движимого имущества, чтобы погасить хотя бы часть долгов. В уведомлении о залоге сообщается, что автобус «Торпедо» — Setra S 415 HD, 2010 году выпуска, синего цвета.
Нижегородский клуб заложил банку фирменный автобус, с изображением логотипа клуба, на котором в том числе передвигаются игроки основного состава. В сети можно найти фото этого автобуса.
Приблизительная стоимость такого автобуса — 10 млн рублей. Речь идет о поддержанном автобусе приблизительно того же года, что и у «Торпедо».
Автобус хоккейному клубу «Торпедо» подарил в 2010 году Валерий Шанцев, который в тот момент был губернатором Нижегородской области. Об этом сообщал сам клуб.
Пост губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев покинул в 2017 году. С апреля 2018 года он генеральный директор хоккейного клуба «Динамо». Московский клуб также был связан с историей с автобусом. За долги клуба судебные приставы арестовали клубное транспортное средство. Само «Динамо» сменило юрлицо, таким образом юридически оно не имеет отношение к предыдущим долгам клуба. Новое руководство настаивает, что автобус был им передан в счет долгов по аренде площадки в Новогорске. В настоящее время «Динамо» судится с Федеральной службой судебных приставов по поводу ареста автобуса.
Что касается нижегородского «Торпедо», то на сегодняшний день команда так и не рассчиталась по налогам. «Советский спорт» уже писал, что банковские счета клуба арестовала ФНС.
Буквально на прошлой неделе было принято решение увеличить льготы нижегородским клубам до 1,3 млрд рублей. Соответствующие поправки в закон «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организациий для отдельных категорий налогоплательщиков в 2018 году» одобрило законодательное собрание Нижегородской области. Власти Нижегородской области дают возможность спонсорам получить вычет по налогу на прибыль, если те финансируют спортивные команды в регионе. За последние два года сумма налоговых льгот выросла более чем в три раза — с 400 млн рублей до 1,3 млрд рублей. Пока эта инициатива не помогает финансовому оздоровлению «Торпедо». Одна из причин, по которой клуб находится в преддефолтном состоянии — отказ старых спонсоров поддерживать команду.