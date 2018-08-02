Ползучая революция. Зачем клубы КХЛ массово уменьшают площадки?

Источник: Спорт-Экспресс

Хоккей на маленьком льду интереснее?

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс», многократный чемпион страны «Динамо», скромные по возможностям «Нефтехимик» и «Витязь» нынешним летом переделали домашние площадки под финский размер. Он на два метра уже официального стандарта ИИХФ (28 метров в ширину вместе 30). Это, согласитесь, тенденция, чтобы на нее никак не реагировать. Раньше в КХЛ только четыре команды — «Адмирал», «Амур», «Лада» и «Медвешчак» — выступали на урезанном льду. Они сделали ставку на североамериканский образец — 60 на 26. Собрался переходить на 28 метров и СКА, и сделал это у себя на тренировочном льду — в «Хоккейном городе», а также собирается сделать это в новом дворце. В «Ледовом», где команда играет сейчас, для этого нет технической возможности.

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Идея с изменением коробок за последние годы обсуждалась так часто, что навязла в зубах. Рассуждать о необходимости ее претворения в жизнь или делать вывод о бессмысленности реформы можно до бесконечности. Так почему же сейчас сразу несколько клубов решились на радикальный шаг?

Главная аргументация со стороны их руководителей проста — матчи на уменьшенных площадках станут более привлекательными для болельщиков. Однако критерии зрелищности и качества хоккея могут быть у каждого свои. Например, во время последнего эфира на ютьюб-канале «СЭ» коллега Алексея Шевченко обосновал свою точку зрения под воздействием личных впечатлений. Он считает, что даже плохой по качеству матч на маленькой площадке смотрится интереснее, чем на большой. То есть, получается вкусовщина в чистом виде. Я сторонник оставить все как есть до тех пор, пока не будет произведено исследования с цифрами. К сожалению, в публичном пространстве детальных выкладок за все время так и не появилось. Обратимся к другим странам. Почему-то ни в Швеции, ни в Чехии, ни в Швейцарии никто не стремится уменьшать площадки. Более того, даже в Северной Америке периодически циркулируют мнения, что надо сделать поляну больше. В нынешних условиях свободного пространства на льду остается все меньше, игра упрощается и становится более предсказуемой. От этого надо уходить.

Зрелищность делают не размер, а звезды

В прошлом сезоне КХЛ три команды играли на канадских площадках. Утверждать, что домашние матчи «Адмирал», «Амур» и «Лада» превращались в зрелище невиданной красоты, я не возьмусь. Хабаровчане выдали классный сезон. Трансляции игр с «Платинум-Арены» велись в режиме высокой четкости — смотреть за ними было приятно с эстетической точки зрения. Особенно эффектно на белоснежной площадке выглядела оранжевая форма игроков «Амура». Визуальные впечатления нельзя передать цифрами. Но адресовать такие же комплименты в адрес «Адмирала» и «Лады» нельзя. На их фоне «Амур», обладающий лучшими финансовыми возможностями, мог себе позволить более крутой состав, чем еще раз заставил убедиться мысли, что результат и зрелище делают мастера. Дацюк, Умарк, Гусев, Капризов, Азеведо, Ткачев способны нарисовать шедевр хоть на аэродроме, хоть в телефонной будке. В Европе и Северной Америке сейчас гораздо чаще думают о том, как с большей эффективностью воспитывать новых звезд. Разве это не вызов и для России?

Для окончательного решения нужны исследование и дискуссии

Первый президент КХЛ Александр Медведев в свое время пропагандировал массовый переход на канадские коробки в масштабе всей страны. Для этого было даже проведены специальные подсчеты. Выяснилось, что безболезненно урезать площадки можно только в новых дворцах. В остальных случаях это чревато огромными и не оправданными расходами. С тех пор дело было отложено. Сейчас сторонником урезания коробок является глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко в прошлом году заявлял, что идея с переводом нашего хоккея с катков европейских размеров на канадские разрабатывается именно в федерации. Но снова выводов с цифрами в пользу этого мнения нигде нет — только личностные оценки. В спорах дело часто сводится к тому, что собственное мнение является единственно верным. Если брать за критерий количество столкновений на квадратный метр льда, то их станет больше. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Вместе с тем неизбежно возрастет и количество травм. Об этом почему-то никто не говорит. Также как и о том, что размер площадки влияет на характер игры и развитие хоккеистов.

Когда речь идет о чем-то большем, чем собственные предпочтения, необходимо провести глубокое исследование. Пока же получается, что несколько клубов в частном порядке решили за себя и других, никого не спросив. В той же Финляндии далеко не все клубы играют на поляне размерами «60 на 28», а матчи внутреннего чемпионата вряд ли можно назвать лучшими образцами современного хоккея.