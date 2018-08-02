Ползучая революция. Зачем клубы КХЛ массово уменьшают площадки?
Клубы сузили коробки до 28 метров.
Клубы сузили коробки до 28 метров.
Действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс», многократный чемпион страны «Динамо», скромные по возможностям «Нефтехимик» и «Витязь» нынешним летом переделали домашние площадки под финский размер. Он на два метра уже официального стандарта ИИХФ (28 метров в ширину вместе 30). Это, согласитесь, тенденция, чтобы на нее никак не реагировать. Раньше в КХЛ только четыре команды — «Адмирал», «Амур», «Лада» и «Медвешчак» — выступали на урезанном льду. Они сделали ставку на североамериканский образец — 60 на 26. Собрался переходить на 28 метров и СКА, и сделал это у себя на тренировочном льду — в «Хоккейном городе», а также собирается сделать это в новом дворце. В «Ледовом», где команда играет сейчас, для этого нет технической возможности.
Идея с изменением коробок за последние годы обсуждалась так часто, что навязла в зубах. Рассуждать о необходимости ее претворения в жизнь или делать вывод о бессмысленности реформы можно до бесконечности. Так почему же сейчас сразу несколько клубов решились на радикальный шаг?
Главная аргументация со стороны их руководителей проста — матчи на уменьшенных площадках станут более привлекательными для болельщиков. Однако критерии зрелищности и качества хоккея могут быть у каждого свои. Например, во время последнего эфира на
В прошлом сезоне КХЛ три команды играли на канадских площадках. Утверждать, что домашние матчи «Адмирал», «Амур» и «Лада» превращались в зрелище невиданной красоты, я не возьмусь. Хабаровчане выдали классный сезон. Трансляции игр с «Платинум-Арены» велись в режиме высокой четкости — смотреть за ними было приятно с эстетической точки зрения. Особенно эффектно на белоснежной площадке выглядела оранжевая форма игроков «Амура». Визуальные впечатления нельзя передать цифрами. Но адресовать такие же комплименты в адрес «Адмирала» и «Лады» нельзя. На их фоне «Амур», обладающий лучшими финансовыми возможностями, мог себе позволить более крутой состав, чем еще раз заставил убедиться мысли, что результат и зрелище делают мастера. Дацюк, Умарк, Гусев, Капризов, Азеведо, Ткачев способны нарисовать шедевр хоть на аэродроме, хоть в телефонной будке. В Европе и Северной Америке сейчас гораздо чаще думают о том, как с большей эффективностью воспитывать новых звезд. Разве это не вызов и для России?
Первый президент КХЛ Александр Медведев в свое время пропагандировал массовый переход на канадские коробки в масштабе всей страны. Для этого было даже проведены специальные подсчеты. Выяснилось, что безболезненно урезать площадки можно только в новых дворцах. В остальных случаях это чревато огромными и не оправданными расходами. С тех пор дело было отложено. Сейчас сторонником урезания коробок является глава штаба сборной, первый
Когда речь идет о
В НХЛ, прежде чем вводить