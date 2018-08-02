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2 августа, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Сибири» обыграли минское «Динамо» в контрольном матче

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» нанесли поражение минскому «Динамо» в контрольной игре.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Минске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу новосибирской команды.

В составе победителей шайбы забросили Юлиус Юнттила (1-я минута) и Александр Логинов (31). Автором гола у белорусской команды стал Артем Артемов (12).

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