Хоккеисты «Сибири» обыграли минское «Динамо» в контрольном матче
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» нанесли поражение минскому «Динамо» в контрольной игре.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» нанесли поражение минскому «Динамо» в контрольной игре.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Минске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу новосибирской команды.
В составе победителей шайбы забросили Юлиус Юнттила (1-я минута) и Александр Логинов (31). Автором гола у белорусской команды стал Артем Артемов (12).