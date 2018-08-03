Хоккей начинается уже сегодня. Будет интересно

Источник: РИА "Новости"

Сегодня стартует первый предсезонный турнир клубов КХЛ — Sochi Hockey Open. «СЭ» представляет обзор самых интересных турниров.

Лучший: Кубок губернатора Челябинской области

Все в Челябинск в середине августа. Мало того, что там Евгений Кузнецов будет выставлять выигранный им Кубок Стэнли, на самом турнире не запланировано ни одной плохой игры. Никто не знает, как выглядит «Салават Юлаев», переживший этой весной перестройку.

«Металлург» презентует свои дорогие приобретения и от Николая Кулемина ждем, что он будет отрабатывать свои 500 миллионов с первой встречи. Про «Трактор» мы вообще молчим. Команда сенсационно взяла бронзу в прошлом сезоне, а затем руководство решило не продлевать контракт с тренером. Что теперь получится? Никто не знает. Думаю, что и Геннадий Величкин не предполагает, пойдут ли на пользу траты.

И если у вас по каким-то причинам не получилось посмотреть все игры, то ни в коем случае не пропускайте выход на лед «Авангарда». Клуб, оставшийся без домашней арены, в этом сезоне хочет выйти в финал конференции. Задача была поставлена до проблем с ареной, но никто не говорил, что сейчас можно не попадать в плей-офф.

Интригующий: Кубок губернатора Нижегородской области

Вроде бы, про участников кубка губернатора Нижегородской области было известно весной и я, зная примерный состав, уже был готов отказаться от поездки. Но летом все изменилось. «Автомобилист» становится новой силой в лиге и на первом выезде в Чехии они вообще легко разобрались со всем соперниками.

«Торпедо» пережило смену менеджеров, сокращение бюджета, и в команду назначен новый тренер — Дэвид Немировски. Минское «Динамо», у которого до последнего времени в списке игроков было восемь человек, за короткое время совершило несколько крутых сделок и, кажется, решило проблему с федерацией.

Нас ждет обновленный «Спартак», где дали шанс ветеранам, а также загадочные рижане.

Но главным героем турнира будет «Динамо» московское. Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Микс Индрашис и, конечно, хедлайнер всего турнира Игорь Мусатов. Не забывайте, что эта команда не попала в плей-офф и тренерам могут не простить даже слабое выступление в Нижнем.

Представительный: Sochi Hockey Open

В Сочи делают все, чтобы на свое соревнование получить лучших, но в этот раз только участие «Куньлуня» чуть обесценивает турнир. Китайская команда скомплектована по какому-то странному принципу и вряд ли попала бы, к примеру, в плей-офф чемпионата Финляндии.

Но все проблемы компенсируют другие участники. Во-первых, новый СКА. Как там Илья Воробьев? Что это теперь за команда без Ильи Ковальчука? Как проявят себя Наиль Якупов.

Не менее интересна и олимпийская сборная России — это просмотр лучших и перспективных игроков чемпионата, за исключением лидеров ЦСКА. Думаю, что сразу можно ждать какого-то жесткого хоккея во встрече СКА и «Ак Барса». Ни один казанец не попал в сборную Ильи Воробьева на чемпионат мира, и парни просто обязаны доказать, что тренер ошибся.

Но и казанцы хоть и не очень поменялась, но все-таки стали немного другими. Главный вопрос: осталась ли мощь или есть усталость после выигранного трофея?

Заключительный — турнир имени Пучкова

Если кто-то по каким-то причинам не увидел турниры, описанные выше, до для них существует соревнования в Санкт-Петербурге. Там-то за три дня до старта чемпионата будут СКА, «Авангард», «Йокерит» — эти клубы могут опять побороться за финал конференции.

К этому времени мы увидим, что получилось у Александра Гулявцева с «Северсталью». И я не случайно упоминаю череповецкий клуб. Следите за теми, кто не входит в список постоянных фаворитов. Кажется, что на этот раз тоже будет сюрприз, как год назад с «Трактором».

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Sochi Hockey Open