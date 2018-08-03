Хоккей начинается уже сегодня. Будет интересно
Всем, кто в жарком августе соскучился по клюшке, шайбе и льду — сюда.
Всем, кто в жарком августе соскучился по клюшке, шайбе и льду — сюда.
Сегодня стартует первый предсезонный турнир клубов КХЛ — Sochi Hockey Open. «СЭ» представляет обзор самых интересных турниров.
Все в Челябинск в середине августа. Мало того, что там Евгений Кузнецов будет выставлять выигранный им Кубок Стэнли, на самом турнире не запланировано ни одной плохой игры. Никто не знает, как выглядит «Салават Юлаев», переживший этой весной перестройку.
«Металлург» презентует свои дорогие приобретения и от Николая Кулемина ждем, что он будет отрабатывать свои 500 миллионов с первой встречи. Про «Трактор» мы вообще молчим. Команда сенсационно взяла бронзу в прошлом сезоне, а затем руководство решило не продлевать контракт с тренером. Что теперь получится? Никто не знает. Думаю, что и Геннадий Величкин не предполагает, пойдут ли на пользу траты.
И если у вас по
Вроде бы, про участников кубка губернатора Нижегородской области было известно весной и я, зная примерный состав, уже был готов отказаться от поездки. Но летом все изменилось. «Автомобилист» становится новой силой в лиге и на первом выезде в Чехии они вообще легко разобрались со всем соперниками.
«Торпедо» пережило смену менеджеров, сокращение бюджета, и в команду назначен новый тренер — Дэвид Немировски. Минское «Динамо», у которого до последнего времени в списке игроков было восемь человек, за короткое время совершило несколько крутых сделок и, кажется, решило проблему с федерацией.
Нас ждет обновленный «Спартак», где дали шанс ветеранам, а также загадочные рижане.
Но главным героем турнира будет «Динамо» московское. Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Микс Индрашис и, конечно, хедлайнер всего турнира Игорь Мусатов. Не забывайте, что эта команда не попала в
В Сочи делают все, чтобы на свое соревнование получить лучших, но в этот раз только участие «Куньлуня» чуть обесценивает турнир. Китайская команда скомплектована по
Но все проблемы компенсируют другие участники.
Не менее интересна и олимпийская сборная России — это просмотр лучших и перспективных игроков чемпионата, за исключением лидеров ЦСКА. Думаю, что сразу можно ждать
Но и казанцы хоть и не очень поменялась, но
Если
К этому времени мы увидим, что получилось у Александра Гулявцева с «Северсталью». И я не случайно упоминаю череповецкий клуб. Следите за теми, кто не входит в список постоянных фаворитов. Кажется, что на этот раз тоже будет сюрприз, как год назад с «Трактором».
15.30* Локомотив — Ак Барс
19.30 ХК Сочи — Куньлунь
* — Время начала матча — московское.