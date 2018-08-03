Шайбы Стрельцова и Мищенко помогли «Адмиралу» победить «Амур»
Владивостокский «Адмирал» с победы начал нынешнее межсезонье.
Владивостокский «Адмирал» с победы начал нынешнее межсезонье.
В товарищеской встрече команда Сергея Светлова в упорной борьбе победила хабаровский «Амур». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «моряков».
В составе победителей отличились Василий Стрельцов и Иван Мищенко, поразивший пустые ворота за 11 секунд до конца третьего периода. Матч на ноль провёл молодой голкипер приморского клуба Никита Серебряков.
Приморская команда играла с «Амуром» в следующем составе. Эта игра стала первой для обоих клубов в рамках предсезонной подготовки. Повторный матч состоится завтра, 4 августа.