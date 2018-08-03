Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
16:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Шайбы Стрельцова и Мищенко помогли «Адмиралу» победить «Амур»

Владивостокский «Адмирал» с победы начал нынешнее межсезонье.

В товарищеской встрече команда Сергея Светлова в упорной борьбе победила хабаровский «Амур». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «моряков».

В составе победителей отличились Василий Стрельцов и Иван Мищенко, поразивший пустые ворота за 11 секунд до конца третьего периода. Матч на ноль провёл молодой голкипер приморского клуба Никита Серебряков.

Приморская команда играла с «Амуром» в следующем составе. Эта игра стала первой для обоих клубов в рамках предсезонной подготовки. Повторный матч состоится завтра, 4 августа.

Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Роналду в «Ювентусе» испытали на прочность. И это в первый день!
«Последователи ЦСКА опасны!». Фанат ФК убил человека
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний
У «Динамо» — суды, у «Рубина» — безденежье. Старт 2-го тура РПЛ
СМИ: Смолов может покинуть «Краснодар»
Пять сюжетов, которые вы пропустили в квалификации Лиги Европы
Кокорин и Жирков не вошли в заявку «Зенита» на Лигу Европы
Тренер «Уфы» — новый Семак? Рассказываем о человеке-загадке РПЛ
IAAF временно отстранила российского прыгуна в высоту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка