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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Клуб второй финской лиги: бюджет «Авангарда» в 178 раз больше нашего

Представители финского клуба «Киекко Рованиеми», выступающего во втором дивизионе чемпионата Финляндии, прокомментировали два предстоящих контрольных поединка с омским «Авангардом».

Билеты на матчи, которые состоятся в Финляндии 4 и 6 августа, можно приобрести за два евро.

«Здорово, что есть возможность проверить свои силы в матчах с одним их самых сильных коллективов Европы, который возглавляет легендарный тренер Боб Хартли. Невозможно поменять свой стиль, но будем стараться, как и в любой другой встрече», — сказал нападающий Расмус Реихола.

«Бюджет “Киекко” на игроков составляет около 100 тыс. евро — об этом сказал президент клуба Пекка Канкаанранта. “Авангард” отказался рассказать, какой бюджет у них, но, согласно данным российского спортивного портала “Чемпионат”, в прошлом сезоне он в 178 раз больше», — отмечает издание Italehti.

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