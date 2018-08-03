Клуб второй финской лиги: бюджет «Авангарда» в 178 раз больше нашего

Билеты на матчи, которые состоятся в Финляндии 4 и 6 августа, можно приобрести за два евро.

«Здорово, что есть возможность проверить свои силы в матчах с одним их самых сильных коллективов Европы, который возглавляет легендарный тренер Боб Хартли. Невозможно поменять свой стиль, но будем стараться, как и в любой другой встрече», — сказал нападающий Расмус Реихола.