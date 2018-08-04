СКА обыграл «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open
СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА обыграли «Сочи» в матче домашнего для черноморской команды предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА обыграли «Сочи» в матче домашнего для черноморской команды предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу питерцев. У победителей отличились Сергей Плотников (9-я минута), Сергей Калинин (22), Александр Барабанов (47) и Илья Каблуков (58). У сочинцев шайбу забросил Вадим Хлопотов (53).
В следующем матче «Сочи» сыграет с олимпийской сборной России 6 августа, а СКА 5 августа встретится с «Куньлунем».