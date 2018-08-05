Квартальнов: «Локомотив» будет очень молодой командой, мы берем на себя этот риск

Источник: РИА "Новости"

— «Локомотив» начал предсезонку с побед над «Северсталью» и «Ак Барсом». Мелочь, а приятно?

— Да эти результаты вообще не имеют значения, ничего они не значат. Мы продолжаем работать, тренироваться, до сезона еще много у нас времени. В воскресенье нас ждет интересная игра против олимпийской сборной России, куда поехали пятеро наших ребят.

— Уже забивает Степан Санников. Все-таки он целенаправленно шел к вам в «Локомотив»?

— Это нужно у Степки скорее спрашивать. Мы хотели точечно усилиться и пригласили парня. Рады, что он согласился, принял наше предложение. Молодец, что забивает. Если он будет играть в пятерке легионеров, и мы говорили с ним об этом, то у него будет очень много шансов забить, он должен быть к этому готов.

— Согласны, что Санникову нужно было раньше уходить из «Сибири»?

— Сложно вот так абстрактно рассуждать, у него же был действующий контракт, он был неограниченно свободным агентом. Не все моменты игрок может контролировать, он не мог просто так взять и уйти.

— Мечтаете воссоединить в «Локомотиве» связку Степан Санников — Сергей Шумаков?

— Шумаков ведь игрок ЦСКА.

— И ЦСКА ищет варианты обмена.

— Это уже я не знаю, что они ищут. Не думаю, что это реально.

— Удивило, что вы поставили новичка Давида Деарне на край. Он и сам говорит, что не привык играть на этой позиции.

— А где он привык играть?

— В центре.

— Пока вот так у нас, пока вот так.

«Денисенко в новом сезоне будет играть в КХЛ»

— «Локомотив» подходит к сезону с 20-летним вратарем Ильей Коноваловым, сыгравшим в КХЛ шесть полных матчей, в качестве второго номера. Не слишком ли большой риск?

— Да у нас вообще команда будет молодая, много ребят 1998, 1999, 2000 года будут играть. Так что здесь не надо ничему удивляться, через работу Илья вырастет в неплохого вратаря.

— Один из ваших ребят 2000 года Григорий Денисенко сейчас играет за олимпийскую сборную России. Значит, весенняя история с юниорским чемпионатом мира осталась в прошлом?

— Что там было-то? Я так и не знаю, по каким качествам его тогда отцепили от команды. Мне никто ничего не говорил.

— Денисенко уже готов играть в КХЛ на постоянной основе?

— Он будет играть за «Локомотив» в этом сезоне. Шанс свой Денисенко точно получит, все зависит от него.

— Почему вы решили расстаться с Александром Полуниным?

— Это к руководителям вопрос. Полунин хороший мальчишка, но у нас конкуренция большая среди молодежи, игроков 1997—1998 года рождения. В моем понимании это чисто вопрос конкуренции.

— Илью Любушкина, уехавшего в систему «Аризоны», не пытались удержать?

— Он за год предупредил всех, что уедет, если найдет команду за океаном. Так что, считаю, что он по-честному поступил. Хотелось бы иметь Любушкина в команде, но пусть парень пробует. Дай бог, чтобы у него все получилось. Если вдруг не сложится, будем рады видеть его в клубе.

«СКА и ЦСКА? Главное, что “Локомотив” становится лучше»

— Действительно столько молодежи нет, пожалуй, ни в одном клубе КХЛ. Это установка руководства «Локомотива», или, что называется, грех не пользоваться такими кадрами?

— Этих ребят надо подготовить, нельзя просто взять и поставить молодежь в состав. Да, здесь мы берем на себя определенный риск, ответственность, не без этого. Но ребята готовы к этому, критический момент мы уже прошли, мы уже играли молодежью в прошлом сезоне.

— Ждете, что в новом сезоне борьба будет еще интереснее? Заметно усилилось «Динамо», поменялся состав у СКА.

— Не смотрю на «Динамо», все команды серьезные будут. Как не почитаю заголовки, то у всех задача куда-то зайти, куда-то пройти, и это нормально. Жду интересного сезона.

— А у вас, получается, две задачи: и результат, и молодежь?

— Понятно, что турнирные задачи с нас никто не снимает, и результат все равно в приоритете. Но нужно и молодежь развивать, которая у нас есть в клубе, и мы нормально на это смотрим.

— В плане результата не боитесь снова упереться в СКА и ЦСКА?