Защитник «Динамо» Вишневский перенёс операцию на сердце

Ожидается, что хоккеист вернётся на лёд к октябрю. Ранее из-за проблем с сердцем хоккеист мог завершить игровую карьеру.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Вишневский принял участие в 52 встречах, записав в свой актив 10 (3+7) баллов при показателе полезности «+1» и 32 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 20 минут за матч.