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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Динамо» Вишневский перенёс операцию на сердце

Как стало известно «Чемпионату», 28-летний защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский перенёс операцию на сердце.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что хоккеист вернётся на лёд к октябрю. Ранее из-за проблем с сердцем хоккеист мог завершить игровую карьеру.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Вишневский принял участие в 52 встречах, записав в свой актив 10 (3+7) баллов при показателе полезности «+1» и 32 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 20 минут за матч.

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