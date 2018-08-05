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18:45 (мск), источник: Советский спорт

Шипачев уже забивает за «Динамо», а Секстон — за «Автомобилист»

На стартовавшем в воскресенье Кубке губернатора Нижегородской области именитые новички с ходу отметились голами.

Источник: Советский спорт

На известный летний турнир в Нижнем Новгороде в гости к «Торпедо» приехало пять команд — «Динамо» из Москвы, Риги и Минска, «Спартак» и «Автомобилист». Многие — в обновленных составах. Но более других, интерес вызывал старт бело-голубых, которые на летнем рынке были особенно активны, подписав целый ряд известных игроков.

В стартовом матче против рижан тренеры «Динамо» искушать болельщиков не стали. А, как и обещали, продемонстрировали свое новое ударное звено — Кагарлицкий — Шипачев — Тарасов. Хотя и с оговоркой.

— Турнир в Нижнем для нас — очередной этап подготовки к чемпионату КХЛ, — подчеркнул главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. — Поэтому сыграть дадим всем и будем пробовать разные сочетания троек.

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Интересно, что сказано это было уже после волевой и оттого еще более убедительной победы москвичей против рижан — 4:1, добывая которую многие новички бело-голубых отметились голами.

Отмечу, что латвийцы открыли счет и вели вплоть до самого конца второго периода. Однако за секунду до сирены Вадим Шипачев, перешедший весной в «Динамо» из СКА, реализовал большинство. Неплохо для дебюта! До этого москвичи четыре раза разыгрывали лишнего. И хотя опасных моментов создали немало, успеха не достигали.

Гол в раздевалку словно сломил волю рижан. Либо здорово окрылили их соперников. В третьем периоде бело-голубые забросили еще три безответные шайбы. Дмитрий Кагарлицкий был хорош на добивании. Еще один новичок «Динамо» — экс-торпедовец Евгений Мозер обхитрил соперников, забив гол из-за ворот. А победную точку поставил Дмитрий Сидляров.

В дневном матче, где «Спартак» встретился с «Автомобилистом», самое громкое слово также осталось за новичком уральской команды Дэном Секстоном. Прошлый сезон американский форвард закончил лучшим бомбардиром «Нефтехимика». А перебравшись в Екатеринбург, сразу подтвердил статус голеодора, оформив победный дубль в ворота красно-белых.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Шипачев, Мозер, Кагарлицкий, Сидляров — Зиле.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы: Василевский, Секстон-2 — Трунев, Хохлачев.

Дмитрий Пономаренко

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